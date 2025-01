Ídolo y campeón del mundo con Brasil no ve a Vinícius trascendental para el Mundial 2026

Ya pasaron más de 22 años de la última consagración de Brasil a nivel mundial. Fue en Corea y Japón 2002, la cual se añadió a las anteriores recolectadas en: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994. De esa manera le sacó gran diferencia al resto de selecciones en el palmarés histórico de los máximos campeones. No obstante, al ser un país tan futbolero, ya sienten que es hora de volver a liderar el deporte rey.

Mucho más cuando Argentina, su rival directo de toda la vida, se quedó con el título en Qatar 2022 y hace ya 4 años que domina el continente al haberse adjudicado la Copa América 2021 (en la cual justamente venció a Brasil en la Final en el mítico estadio Maracaná) y 2024 (en la que la Verdeamarela, encima, fue expulsada por Uruguay en los Cuartos de Final).

Pero más allá de la preocupación -que además se traduce en el momento irregular que transita el combinado nacional, puesto que en el presente, inesperadamente, se ubica quinto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol-, propios y extraños coinciden en que Brasil, a pesar de los resultados recientes, tiene jugadores de sobra para perfilarse como candidato a ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lo mismo entiende Romário, que se consolidó como ídolo de su país al ser determinante en el título obtenido en Estados Unidos 1994, aunque cree que hay un jugador en particular que es el que puede llevar a la Canarinha a su sexta estrella. Y contrariamente a lo que muchos pueden pensar, el ex Barcelona y Valencia, entre otros, se refirió a Neymar y no a Vinícius, siendo este último quien desde hace un tiempo es por lejos el mayor representante del fútbol brasileño en Europa.

“Brasil sólo tiene chances de ganar el próximo Mundial si es con Neymar. En el 62 Brasil jugó con Garrincha, en el 70 con Pelé, en el 94 con Romário y en 2002 con Ronaldo. En 2026, si no juega con Neymar, no ganará”, dijo el exdelantero en Charla Podcast que, de esta manera, de paso deja clara su consideración respecto al jugador del Real Madrid.

A Brasil de momento lo salva que FIFA le haya aumentado los cupos a Conmebol

Al haber aumentado la cantidad de participantes en la Copa del Mundo (pasará de 32 a 48), la FIFA le otorgó dos cupos más a Conmebol. De 4 directos y uno para el repesca saltó a tener 6 y uno para el Repechaje Intercontinental (6 selecciones se disputarán dos plazas). Eso es lo que por el momento lo mantiene tranquilo a Brasil que en la tabla de las Eliminatorias se coloca quinto.

No obstante, en marzo tendrá dos partidos de alto riesgo. Recibirá a Colombia y visitará a Argentina. Encima, después en junio debe ir a Ecuador y jugar de local con Paraguay y cierra con Chile en casa y con Bolivia en el Alto.

