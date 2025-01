Real Madrid ya tendría al reemplazo de Ancelotti y sus primeros dos fichajes para la siguiente temporada

Real Madrid y Carlo Ancelotti se encuentran a las puertas de un importante examen en la Copa del Rey. Celta de Vigo llega al Santiago Bernabéu tras la goleada recibida por Barcelona en la Supercopa de España y mientras la actualidad deportiva habla de un conjunto merengue donde se vienen cambios de peso alrededor de tanto el banco de suplentes como en el plantel del vigente ganador de la UEFA Champions League.

Lo primero pasa por entender como desde Diario Sport dan por hecha la llegada de Xabi Alonso a Real Madrid para la próxima temporada. Tanto el entrenador del Leverkusen como Ancelotti terminan contrato en el 2026, aunque anuncian que no habría problemas para conseguir el cambio de DT en un conjunto merengue donde no habrá fichajes en esta ventana de incorporaciones salvo giro de 180 grados. Tal y como ha informado BOLAVIP desde primavera del 2022, el ex jugador de clubes como Liverpool, Real Sociedad o Bayern Múnich ha sido observado por la casa blanca y el 1 de julio del 2025 sería el momento de iniciar su ciclo.

“No sigo la onda de la crítica. Un día eres el mejor del mundo y el otro eres el más tonto. Afortunadamente, tengo la experiencia para tener el equilibrio necesario y no seguir esa onda. Si la sigues, no sabes quién eres”, analizaba Ancelotti tras la goleada recibida por Barcelona y a horas del duelo por Copa del Rey. Las críticas por el nivel del equipo en las grandes noches y la irregularidad mostrada hasta la fecha marcarían junto al crecimiento de Xabi Alonso un contexto ideal para la directiva merengue pensando en el cambio de capitán de barco para la campaña 2025/2026.

Pero Alonso no llegaría solo al Santiago Bernabéu. MARCA asegura que Real Madrid ya tiene el si quiero de Trent Alexander Arnold para la próxima temporada. El lateral del Liverpool termina contrato y si bien se indica que los blancos buscarán que se le deje venir este mes de enero por 20 millones de euros, todo apunta a un fichaje a coste cero para la próxima temporada. La baja de Dani Carvajal y el deseo de la estrella red por cambiar de aires, vitales para entender lo que viene por delante.

La mayor novedad en este sentido no pasa por el futuro de otro lateral que Real Madrid quiere por cero euros en verano. Han sido semanas de mucho movimiento alrededor de la figura de un Alphonso Davies que ahora mismo estaría cerca de firmar con la casa blanca para dejar Bayern Múnich como agente libre el 1 de julio del 2025. MARCA asegura que en este momento hay optimismo por España de cara a reforzar un lateral izquierdo donde en caso de que el canadiense firme, Ferland Mendy o Fran García dejarán el equipo para abrirle hueco. La goleada recibida vs. Barcelona anticipa cambios en el Bernabéu.

Xabi Alonso y la influencia de grandes DTs en su juego

“Yo he tenido mucha suerte. He tenido entrenadores que me han marcado y con los que he aprendido mucho como John Toshack, Raynald Denouei, Rafa Benítez, Mourinho o Guardiola. Vas aprendiendo mucho de ellos, de cómo lideran y de cómo son capaces de generar o transmitir una idea. Aprendes, pero tienes que ser tú mismo y formarte. Si quieres ser un copia y pega no vas a ser tan bueno como el original. Estoy madurando y aprendiendo con las experiencias que estoy viviendo aquí en segunda división”, nos comentaba el ex Real Madrid, Bayern y Liverpool en una charla por el 2021 que se encuentra más viva que nunca.

Los números de Ancelotti en Real Madrid

Los dos ciclos del italiano han ido de la mano de victorias y grandes alegrías. Nadie ha ganado los 15 títulos de Ancelotti como primer entrenador del Real Madrid y donde destacan las Champions del 2014-2022-2024. 321 partidos, 229 victorias, 47 empates y 45 derrotas, sus números en una entidad donde ya algunos medios hablan de una separación el 30 de junio del 2025.

