La MLS se encuentra activa a pesar de la fecha FIFA en curso. Por ello, las noticias con relación al balompié estadounidense no paran de circular sobre el país y más allá de él. Tal es el caso de Bad Bunny, el artista del momento que se decantó por Lionel Messi como GOAT de todo Estados Unidos, colocando al argentino por encima de leyendas de peso del deporte norteamericano.

Por otro lado pero en el mismo entorno del “10”, el guardaespaldas sensación del jugador en Inter Miami se ha hecho viral en las redes sociales tras mostrar su lado más humano mientras realizaba su trabajo a la perfección, el cual no es otro que proteger a Messi.

Bad Bunny elige a Messi

En su canción “Vuelve Candy B,” Bad Bunny ha desatado un debate en las redes sociales y deporte en general con una afirmación peculiar. En esta pieza musical, proclama a Lionel Messi como el GOAT de todo Estados Unidos.

De este modo, Bad Bunny expone su perspectiva de que el astro argentino, que ahora defiende los colores de Inter Miami, ha logrado superar a Tom Brady, el legendario exquarterback de la NFL con siete anillos de Super Bowl en su haber y una carrera magnífica al servicio de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

El lado humano de Yassine Cheuko

En el más reciente encuentro de Lionel Messi con uno de sus admiradores, su imponente guardaespaldas, Yassine Cheuko, tomó rápidamente medidas para garantizar la seguridad del astro, pero al mismo tiempo, demostró una sensibilidad notable al darse cuenta de que el individuo que se aproximaba al campeón del mundo era tan solo un niño.

Los goles de Messi en Inter Miami

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 13 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 43 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Leagues Cup con Inter Miami. Con esto iguala a Dani Alves, que tiene 43. Hubo una gran polémica en el último tiempo ya que se le adjudicaba la Supercopa de España 2005 sin que haya sido convocado.