Lionel Messi nuevamente fue figura en el triunfo del Inter Miami por la Leagues Cup. El capitán del Inter Miami anotó dos golazos para vencer a Orlando City y ahora se enfocan en los octavos de final ante Dallas FC y que ya empezó a sumar refuerzos de cara al próximo encuentro.

Sin embargo, la presentación del astro argentino fue duramente criticada. Así lo indicó el periodista mexicano Álvaro Morales, quien cargó con el rosarino y además lamentó la falta de coraje de los árbitros para amonestarlo.

Todo comenzó con el duelo que Messi protagonizó con el uruguayo César Araujo. Ambos tuvieron varios cruces dentro de la cancha y hasta provocó que el futbolista argentino fuese amonestado. Al punto que sobre el final del primer tiempo cometió una nueva falta que pudo ser su segunda amarilla pero el juez central lo desestimó.

¿Debió ser expulsado Messi?

Situación que colmó la paciencia de Álvaro Morales. El mexicano, conocido por cargar contra Lionel, ahora no perdonó este tipo de falencias en instancias definitorias. Por lo que fiel a su estilo lanzó fuertes palabras contra Messi.

“Déjense de hipocresías y ya denle la Leagues Cup a Messi. Ya, ¿para que se andan con tonterías?“, apuntó con evidente molestia por lo ocurrido en el DRV PNK Stadium. Lo que rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando nuevamente la teoría de que el argentino recibiría ayuda desde el arbitraje.

Cabe consignar que el entrenador de Orlando City, Óscar Pareja, también criticó duramente a los encargados de impartir justicia por su forma de manejar el partido ante Messi. “Hay un par de jugadas que son de doble amarilla con Leo. No me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, lamentó el entrenador colombiano.