Se filtró lo que Martino espera de Messi en Inter Miami tras no jugar en Bolivia vs. Argentina

Lo esperaron hasta el día anterior al partido, pero no alcanzó a llegar. Lionel Messi no jugó, ni hizo parte del banco de suplentes en la victoria de la Selección Argentina vs. Bolivia en La Paz y ya se filtró lo que espera Gerardo ‘El Tata’ Martino de Leo en Inter Miami tras no decir presente en la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Argentina le ganó 0 a 3 a Bolivia en un partido en el que Leo Messi no estaba disponible para jugar según lo confirmó el mismo entrenador Albiceleste, Lionel Scaloni. De inmediato, se encedieron las alarmas en Inter Miami para el próximo partido en la temporada MLS 2023.

Mientras que ‘El Tata’ Martino había dicho que “no creo que los futbolistas que vengan de selección entre el martes, miércoles y jueves, tengan lugar para descanso. A menos que haya alguno que no llegue en buenas condiciones”; Scaloni sostuvo que Messi no jugó en la victoria de Argentina contra Bolivia porque “no estaba para jugar. Ayer (lunes 11 de septiembre) intentó recuperar, pero no se sentía cómodo. Entonces, no lo arriesgamos”.

Se filtró lo que Martino espera de Messi tras no jugar en Bolivia vs. Argentina

Inter Miami está a seis puntos con dos partidos menos de la novena posición en la Conferencia Este que le daría la posibilidad de clasificar a los MLS Playoffs 2023 por medio de un partido de eliminación directa. Por ese motivo, son fundamentales los tres puntos contra Atlanta United el próximo sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) y ya se sabe qué espera Gerardo Martino de Messi tras no jugar en Bolivia vs. Argentina.

Apenas se acabó el triunfo de Argentina contra Bolivia, Lionel Messi decidió viajar directo de La Paz a Miami, y a la espera de saber la condición física con la que regresa, el periodista Nico Bravo, del canal TUDN, filtró lo que espera el entrenador de Inter Miami de Leo: “Martino espera que sea titular el próximo sábado contra Atlanta United”.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.