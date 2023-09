Sino es la primera vez que va al banco de suplentes y no tiene la posibilidad de jugar con la Selección Argentina, pega en el palo. Lionel Messi no jugó, ni fue suplente en la victoria contra Bolivia, Álvaro Morales lo atacó y Lionel Scaloni no dudó en responderle.

¡Oh, oh! Desde aquel gesto en el que pidió el cambio durante el triunfo de Argentina contra Ecuador del 7 de septiembre de 2023, se sabía que Leo Messi no estaba en las mejores condiciones físicas. Los exámenes médicos descartaron un lesión y entonces… ¿Por qué no jugó en La Paz, Bolivia? Morales tiene una explicación.

La premisa de Álvaro Morales, periodista de ESPN, fue más que clara y con una alta dosis de ironía sostuvo que según reportes Messi no tenía ningún problema físico y no jugó porque le daba miedo volver a vivir una goleada contra Bolivia como el 6 a 1 que sufrió la Selección Argentina el primero de abril de 2009. Lionel Scaloni lo iba a aclarar todo.

Scaloni le responde a Morales por decir que a Messi le dio miedo jugar contra Bolivia

Mientras que en Inter Miami veían con buenos ojos que Lionel Messi no haya jugado la segunda fecha por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 para que llegue con más descanso al partido contra Atlanta United del sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG), la respuesta de Lionel Scaloni a Álvaro Morales prendió las alarmas para el equipo dirigido por Gerardo ‘El Tata’ Martino.

Morales encendió el debate en X (Twitter) al dudar de Messi y Scaloni le respondió en conferencia de prensa al explicar por qué Leo no jugó en la victoria de Argentina 0 a 3 contra Bolivia: “No estaba para jugar. Ayer (lunes 11 de septiembre) intentó recuperar, pero no se sentía cómodo. Entonces, no lo arriesgamos”.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.