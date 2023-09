Álvaro Morales explicó por qué Messi no jugó en la victoria de Argentina vs. Bolivia: ‘No se olvida’

En una decisión que pocos, muy pocos esperaban, Lionel Messi decidió no jugar, ni ser suplente en el partido Bolivia vs. Argentina por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Álvaro Morales tomó atenta nota sobre esto y no dudó en explicar por que Leo estuvo ausente en la victoria de la Albiceleste.

Desde que Messi llegó al fútbol de Estados Unidos con Inter Miami, la oposición de Morales empezó a ser pan de cada día que alimentaba todo tipo de polémica en las redes sociales. Así que el periodista nacionalizado mexicano de ESPN no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre el triunfo de Argentina 0 a 3 en La Paz sin Leo Messi.

Álvaro Morales venía de hacer una firme denuncia pública sobre el gol de Messi de tiro libre contra Ecuador en la victoria 1 a 0 de la Selección Argentina. Ahora, el periodista volvió a atacar al jugador argentino con la “peor humillación” que sufrieron en las Eliminatorias Sudamericanas según el diario La Nación.

Álvaro Morales explicó por qué Messi no jugó en la victoria de Argentina vs. Bolivia

El primero de abril de 2009, Argentina perdió 6 a 1 contra Bolivia en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 en lo que ha sido la mayor goleada que los argentinos recibieron en unas clasificatorias a la Copa del Mundo. Lionel Messi jugó todo ese partido y Álvaro Morales no dudó en recordárselo.

Luego de la victoria de Argentina vs. Bolivia por 0 a 3 con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González, Morales publicó en X (Twitter) que “sin Messi, la Selección Argentina luce mejor, con más valentía y personalidad. El factor Di María, claro está. Hasta más goles ya anotaron en esta fecha, a diferencia de la primera. Según reportes, la ‘Pulguita’ no tenía ningún problema físico. ¿Le dio miedo? Aquel 6-1, no se olvida”.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.