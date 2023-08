Una vez más se demuestra que el efecto de Lionel Messi en Estados Unidos es algo único e inigualable. Cada vez que Leo va a disputar un partido en territorio norteamericano, las entradas se agotan en cuestión de minutos, y para aprovechar el buen momento del jugador de Inter Miami, un equipo de la MLS empezó a vender entradas con la promesa que iban a recibir un gol del argentino.

¿Insólito? Messi solo necesitó de 7 partidos no completos, exctamente 594 minutos, para ganar su primer título con Inter Miami. Leo aportó 10 goles y una asistencia en el campeonato de la Leagues Cup 2023 y esta efectividad fue utilizada como estrategia de ventas por parte de un equipo de USA.

Inter Miami inicia el desafío de salir del último lugar de la Conferencia Este en la temporada MLS 2023 el sábado 26 de agosto contra New York Red Bulls a las 19:30 ET (20:30 ARG). A Leo Messi y compañía les quedan 12 partidos para llegar al noveno lugar que les daría un juego de posibilidad en vísperas de clasificar a los Playoffs. En el calendario restante, New England Revolution no está como rival, pero sí empezaron aprovechar el efecto de Lionel en USA para vender entradas de cara a la próxima temprada. No les salió bien la jugada.

Un equipo de USA vendió entradas diciendo que Messi les iba a hacer un gol

El portal The Daily Mail publicó el mail que Jonathan Symons, del departamento de ventas, le envió a los aficionados de New England Revolution con el asunto: “Asegure las entradas de Lionel Messi hoy”. Eso no fue lo más grave. El correo electrónico decía que “Messi ha marcado 10 goles en las 7 apariciones consecutivas para su nuevo club vestido de rosa. Eso significa que tienes un 100% de posibilidades de ver el gol argentino aquí en el Estadio Gillette la próxima temporada”. Los fanáticos de este equipo de la MLS estallaron en 3, 2, 1…

Al darse cuenta que promocionar entradas con la promesa que iban a recibir un gol de Leo Messi no les había gustado a sus aficionados, New England Revolution le envió otro mail a sus fans pidiendo perdón por lo sucedido: “En nombre de New England Revolution, me gustaría disculparme por el correo electrónico que recibió con el asunto: ‘Consiga entradas para Lionel Messi hoy’. Aunque estamos emocionados de que nuestro equipo se enfrente a Inter Miami CF y Lionel Messi, el mensaje y el tono de este correo electrónico no se alinearon con los objetivos de nuestra organización. Jonathan Symons es un nuevo representante y envió este correo electrónico sin la dirección de la organización. El mensaje de Jonathan fue erróneo ya que estaba impresionado con el bombo de una increíble final de la Leagues Cup“.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.