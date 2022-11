Sorpresa, críticas y elogios ha despertado Luis Enrique, director técnico de España, quien decidió que el canal de comunicación con sus seguidores durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 será a través de trasmisiones en vivo y por medio de su cuenta de Twitch.

No cabe duda que España y su selección ha despertado todo tipo de reacciones por los convocados de cara a la competición que se disputará en el país del Golfo Pérsico. Una parte de los seguidores dice que estuvo bien y otros afirman que hicieron falta varios importantes jugadores.

Y es que a vuelo de pájaro, nombres como los de Sergio Ramos y Thiago Alcántara son las ausencias más notorias en el llamado del seleccionador para la disputa que iniciará para ellos ante Costa Rica y continuará con Alemania y Japón; complicados rivales.

Cómo y dónde ver al técnico:

Lo cierto es que el timonel decidió que durante la Copa Mundo será streamer y se pronunciará en Twitch, en su cuenta: luisenrique21worldcup22. Eso sí, no se sabe con cuánta regularidad transmita en directo, pero posiblemente lo haga en la previa y post partidos, y, hasta en entrenamientos de su selección.

Comunicado de Luis Enrique sobre de su decisión de ser streamer

"Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este video para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un video. Mi intención es stremear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día", comenzó la inesperada declaración que hizo el técnico español en un video.

Y agregó: "Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero entiendo que puede ser interesante. La intención es establecer una relación directa con vosotros, los aficionados a los que les pueda interesar la información de la Selección de España. Estará contado desde un punto de vista particular: el mío y el de mi staff. Quiero establecer una relación y comunicación más directa, sin filtros, y más espontánea y lo suficientemente interesante para todos".

Para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la iluminación del video es la que hay, el micro es de Tercera División y la caripela es la que hay. Tengo ganas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial y la presión de un Mundial. Os mando un saludo".