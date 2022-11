Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, genera una revolución mediática con sus streams durante el Mundial de Qatar 2022. Con el objetivo de tener un diálogo directo con los fanáticos, el estratega realiza transmisiones en vivo a través de su canal de Twitch para brindar detalles del equipo y narrar el día a día del plantel en el transcurso de la competencia.

La decisión del ex técnico de Roma, Celta de Vigo y Barcelona ocasionó una controversia en el público. Por un lado, algunas personas se deshicieron en elogios y calificaron a la determinación como novedosa y positiva para el mundo del fútbol, mientras que otras cuestionaron el método y advirtieron que podría conllevar críticas.

De todas maneras, el nacido en Gijón no le brindó lugar a los cuestionamientos y comenzó con la tarea solo unas horas después de haber arribado a Doha. Desde entonces, prende con frecuencia para responder preguntas de los aficionados y, en especial, explicar los entrenamientos del seleccionado y cómo se preparan en la intimidad para el torneo.

Ahora, los hinchas consultan si Luis Enrique transmitirá después del debut de la Roja ante Costa Rica por la primera jornada del Grupo E. A continuación, conoce la respuesta.

¿Luis Enrique stremea después de España vs. Costa Rica por el Mundial de Qatar 2022?

Según anunció durante su última transmisión, Luis Enrique no hablará en Twitch después del partido de España ante Costa Rica, que se enfrentan en la continuidad de la fecha inaugural del Grupo E de la Copa del Mundo, donde también se encuentran Alemania y Japón.

"Ganemos o perdamos, no haré streams tras los partidos. Después de Costa Rica no me dará tiempo, y aunque lo tuviera, mi voz siempre está bastante tocada después de los partidos por los gritos", explicó el entrenador a raíz de la pregunta de un seguidor.

Y agregó: "Mi energía queda tan baja que sería una versión de Luis Enrique descafeinada. Se que ustedes no quieren eso, así que mejor esperaremos".

¿Cuándo es la próxima transmisión de Luis Enrique en su canal de Twitch?

Teniendo en cuenta que no prenderá su canal después del duelo frente a los Ticos, la siguiente transmisión se llevaría a cabo este jueves 24 de noviembre, a las 20:00 horas de España, ya que en las primeras horas del día se realizan los entrenamientos del seleccionado.

¿Dónde ver los streams de Luis Enrique en el Mundial de Qatar 2022?

Para seguir todos los directos solo hay que ingresar en el canal de Twitch del DT, al cual se puede acceder en el siguiente enlace y donde ya posee más de 534.000 seguidores. Es gratuito y brinda la posibilidad enviar mensajes en vivo mediante el chat de la plataforma.

