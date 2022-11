Luis Enrique volvió a convertirse en tema de debate. Luego de haber recibido cuestionamientos por la lista de convocados de la Selección de España, el entrenador anunció de manera oficial que realizará transmisiones en vivo en su canal de Twitch durante el Mundial de Qatar 2022.

A través de las redes sociales, el ex técnico de Barcelona, Celta de Vigo y Roma sorprendió a todos los fanáticos y comunicó de manera oficial que se convertirá en streamer con el objetivo de tener una comunicación directa con los hinchas en el transcurso de la Copa del Mundo.

La decisión generó controversia en el público. Por un lado, algunas personas se deshicieron en elogios para el estratega y calificaron a la determinación como revolucionaria para el mundo del fútbol, mientras que otras cuestionaron el método y advirtieron que podría ocasionar críticas.

¿Dónde ver los streams de Luis Enrique en el Mundial de Qatar 2022?

Para seguir todos los directos en streaming del nacido en Gijón solo hay que ingresar en su canal de Twitch, al cual se puede acceder en el siguiente enlace y donde ya posee más de 65.000 seguidores. Es gratuito e, incluso, brinda la posibilidad enviar mensajes en vivo para el entrenador mediante el chat de la plataforma.

¿Cuándo transmite por Twitch el entrenador de la Selección de España?

Luis Enrique no confirmó la frecuencia con la cual realizará transmisiones a través de Twitch. Sin embargo, lo más probable es que dialogue con los simpatizantes después de jornadas de entrenamientos y en la antesala o después de los diferentes partidos de la Roja en el torneo.

Así comunicó Luis Enrique que se convierte en streamer para la Copa del Mundo

"Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este video para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un video. Mi intención es stremear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día", comenzó la inesperada declaración que hizo el técnico español en un video.

Y agregó: "Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero entiendo que puede ser interesante. La intención es establecer una relación directa con vosotros, los aficionados a los que les pueda interesar la información de la Selección de España. Estará contado desde un punto de vista particular: el mío y el de mi staff. Quiero establecer una relación y comunicación más directa, sin filtros, y más espontánea y lo suficientemente interesante para todos".

Por último, brindó más detalles sobre los pasos a seguir. "Para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la iluminación del video es la que hay, el micro es de Tercera División y la caripela es la que hay. Tengo ganas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial y la presión de un Mundial. Os mando un saludo", finalizó.