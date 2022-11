La selección de Ghana logró durante los últimos meses completar las nacionalizaciones de algunos futbolistas importantes en Europa. Entre ellos, se destaca Iñaki Williams, figura de Athletic Club de Bilbao y que llegó a vestir la camiseta del seleccionado español. Lo pensó mucho, lo meditó y hasta lo charló con su familia, que fue importante para tomar la decisión de representar al combinado de las 'Black Stars' en el Mundial de Qatar 2022.

Iñaki Williams será uno de los focos atractivos de ver en el partido en el que Ghana hace su debut en esta Copa del Mundo. El rival será ni más ni menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo. Una enorme presentación y en la que apunta a ser la gran esperanza de este seleccionado africano.

Antes de su debut, Iñaki Williams concedió entrevistas a los medios The Athletic y El País para hablar un poco más sobre su decisión de representar a Ghana y dejar atrás su paso por el seleccionado de España. También reveló algunos detalles que lo acercan a su nueva selección y el apodo que tendrá ahora.

¿Quién convenció a Iñaki Williams de jugar para Ghana?

Williams siempre fue respetuoso de la cultura africana y eso influyó para tomar su decisión. Finalmente, hubo un familiar cercano que lo terminó de convencer. "Para mis padres no fue fácil de aceptar (jugar con Ghana), pero mi abuelo me ayudó a tomar la decisión. Quería verme cumplir mi sueño, verme como un 'Black Star' en la selección de Ghana. Todo lo que consiga con este equipo será para él", explicó en The Athletic.

"El Mundial era importante, pero no influyó mucho. Aun habiéndose ya clasificado, no lo tenía claro. Mi abuelo me dijo que, si tenía esa posibilidad, la aprovechase. Sabía que no era algo fácil porque suponía muchos cambios, pero él nunca me ha pedido nada, y que lo hiciese con 90 años y viviendo allí… Ese ha sido uno de los mayores motivos, su ilusión por verme jugar un Mundial con Ghana", también comentó para El País.

El nuevo apodo de Iñaki Williams en Ghana

Según explicó el diario AS, se integró rápidamente al vestuario de la selección ghanesa. Precisamente, gracias a sus abuelos, habla el twi, idioma del país y sus compañeros ya le pusieron un apodo. Ahora, Iñaki Williams es Kwaku, que es la denominación que usan a los que nacieron un miércoles en el país.