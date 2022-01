El ex jugador francés Eric Cantona salió al cruce con la FIFA por elegir a Qatar como sede y dijo que "no es una verdadera Copa del Mundo".

El Mundial de Qatar se convirtió en uno de los más polémicos en la historia. En los últimos meses varias organizaciones internacionales en conjunto con activistas y defensores de los derechos humanos señalaron que hay más de 7.000 muertos por la construcción de los estadios, argumentando que los trabajadores no descansaban para llegar a tiempo pensando en la Copa Árabe del 2021 y luego en la Copa del Mundo. Y pese a que Nasser Al-Khater, el CEO del torneo, negó las cifras, importantes estrellas del fútbol salieron al cruce ante la FIFA y el país asiático.

Uno de los jugadores que se expresó hace algunas horas fue Eric Cantona, el ex delantero del Manchester United y de la Selección Francesa, que se tomó un tiempo para criticar a la FIFA por seleccionar a Qatar como la sede de la Copa del Mundo de 2022, alegando que no considera que la edición de este año sea una versión "real" del torneo más importante de fútbol.

"Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol", afirmó el francés en una entrevista con Sportmail. Además, añadió: "La verdad es que no existe tal potencial en el país asiático. No hay nada. Creo que solo se trata de dinero".

Por último, agregó: "No sólo no se prevé que haya legado en el país, sino que han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aún así vamos a celebrar la Copa del Mundo allí. Es horrible".

Nasser Al-Khater negó los datos sobre los fallecidos en la construcción de los estadios

En diálogo con el portal español AS, Nasser Al Khater, CEO de Qatar, dijo: "Han fallecido tres trabajadores del Mundial. Tres. Son datos públicos que nunca hemos escondido. Los datos que ofrecen varios medios se utilizan para crear negatividad y responder a intereses personales. Son absolutamente falsos. Nosotros no reconocemos estos datos y no están contextualizados. Es un periodismo irresponsable. Parece que todo el que muere en Qatar lo hace por el Mundial".