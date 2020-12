France Football armó su once ideal de toda la historia del fútbol

Pasan los años y el debate no solamente que no mengua sino que además se agiganta. Siempre hay polémica sobre quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y también se suele diagramar la alineación con los mejores once.

En ese contexto, este lunes, el reconocido medio de comunicación francés 'France Football' entregó su once ideal histórico con los mejores de todos los tiempos, con un 'Balón de Oro' diferente y premiando a todos los integrantes del mismo.

En esta oportunidad, el mencionado medio francés diagramó un once realmente espectacular con un esquema muy ofensivo y plagado de estrellas. El mismo está compuesto por tres defensores, cuatro mediocampistas y tres delanteros.

En el arco, como no podía ser de otra manera, aparece el recordado ruso Lev Yashin. En tanto, la última línea está compuesta por el brasileño Cafú, el alemán Franz Beckenbauer y el italiano Paolo Maldini. Todos cracks infernales.

¿Y en el mediocampo? Allí aparecen nada más ni nada menos que el español Xavi Hernández, el alemán Lothar Matthäus, el argentino Diego Maradona y el brasileño Pelé. Sí, todos jugadores que supieron conquistar la Copa del Mundo.

Por supuesto, y, como no podía ser de otra manera, la delantera de este equipo también está compuesta por figuras impactantes: el argentino Lionel Messi, el brasileño Ronaldo y el portugués Cristiano Ronaldo. Un auténtico sueño.

El dream team diseñado por France Football.

