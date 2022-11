Inglaterra juega con Estados Unidos por la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022; será un entretenido partido que en la previa promete emociones debió al pasado reciente de ambas selecciones que vienen de sumar en su primera fecha.

Uno de los hombres de los que tanto se habla, por el lado del cuadro inglés, es Harry Maguire, el futbolista que hace parte de la disciplina de Manchester United, y quien habitualmente es criticado por los errores que comete dentro del terreno de juego.

Lo cierto es que en la previa al partido de este viernes 25 de noviembre, el zaguero central manifestó que: "yo he creído siempre en mí, he dado todo en los entrenamientos para estar al mejor nivel. Quiero jugar siempre, voy a luchar por ello, no es donde quiero estar, pero me siento bien, estoy fresco”.

Y también se refirió a si va a hacer parte o no del partido del viernes frente a los norteamericanos que buscan la victoria, luego de que les fuera esquiva ante Gales: "me sentí mal en la segunda parte, pero después de los test, he entrenado dos veces y me siento bien".

Cabe recordar que los dirigidos por Gareth Southgate triunfaron de manera holgada en su primera salida en la cual se impusieron con contundencia por un marcador de 6-2 sobre Irán, equipo que buscó, pero se estrelló con una máquina de goles como los Tres Leones.

Finalmente, en su intervención ante los medios de comunicación, el defensor central tuvo palabras para referirse al tema de Cristiano Ronaldo, hombre con el que compartió en los Diablos Rojos: “he estado con Cristiano un par de años y le han criticado con frecuencia. Si le critican a él, que para mí es el mejor, cómo no van a criticar al resto".