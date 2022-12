No cabe duda de que la Albiceleste ha venido de menos a más en el Mundial, y una de sus piezas importantes ha sido el astro que juega en PSG.

Argentina ha avanzado en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y ya está en los cuartos de final del torneo, precisamente en esa instancia se verá las caras con Países Bajos, un partido que en la previa tiene pronóstico reservado debido a lo que ambos han dejado ver en el último tiempo.

Pero en la contienda mundialista, los de Lionel Scaloni han contado con un hombre importante en todo sentido, y no es para menos lo de Lionel Messi, el crack que se ha reportado en momentos fundamentales para aportar a triunfos del seleccionado sudamericano.

De hecho, son tres los goles que ha marcado el capitán y número 10 en los partidos de la competición que se jugará hasta el próximo 18 de diciembre en el país del Golfo Pérsico. Ahora el objetivo para él es alcanzar a Kylian Mbappé, su compañero de club, que ya ha marcado cinco dianas.

Lo cierto es que las versiones sobre el jugador se han dado de todos lados y uno de los más recientes en entregar su punto de vista fue Carlos Rexach, hombre que firmó en una servilleta el primer contrato de Lionel Messi con Barcelona, equipo en el que marcó un gran hito en la historia.

Precisamente, él, en charla con un medio argentino, Super Deportivo Radio, se refirió así del momento de Leo en Qatar: "la gente cree que Messi lo está solucionado todo, y eso es difícil que siempre ocurra... Messi jugó 1.000 partidos, 800 goles y no sé cuantas asistencias. Hace 20 años que están en la élite. No se le puede pedir más”.

Elogios para el astro argentino, que soñaría, al igual que todo un país, y parte del continente sudamericano, alzarse con el campeonato de la Copa Mundo, en la que al paso del tiempo se han venido erigiendo, de nueva cuenta, como uno de los favoritos a coronarse.

Sin embargo, el mismo hombre que supo dirigir a la institución Blaugrana tuvo una particular petición para Messi: "es una cuestión muy personal, pero si ganara el Mundial, es para decir: 'bueno señores, hasta aquí hemos llegado, a la Selección le he dado todo esto y más' y sería como un broche de oro. Debería retirarse siendo campeón del mundo porque, después de eso, no puede ir más arriba", sentenció.

