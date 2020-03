Insólito: el COI avisó que se mantiene el inicio de los JJOO en julio

No hay deporte o competición internacional que no se haya suspendido por el coronavirus. Todos se está aplazando y hasta algunos no pueden ponerle una fecha exacta a la reanudación porque no se sabe cuánto durara la cuarentena.

Todo menos los Juegos Olímpicos. Increíblemente toda la organización sigue en pie y trabajando como si nada sucediera. El COI confirmó que no se postergará el inicio del 24 de julio.

Lo insólito es que las competiciones que clasifican a distintos deportistas fueron suspendidas. No está definido quiénes clasificaron a los JJOO, pero si que se disputará dentro de 4 meses.

Todo esto sin contar que todos los países están cerrando su frontera. Quieren evitar el movimiento de personas por el mundo, que provocó la expansión del virus.

Además, Japón cuenta con más de 1500 casos y especialistas indican que todavía no alcanzaron su pico. La situación podría ir empeorando con velocidad.

Pero, por ahora, todo sigue igual y avanzan las obras para que Tokio llegue bien al inicio. Restan detalles para que esten todas las locaciones terminadas.

