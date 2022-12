¿Juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Corea del Sur por el Mundial de Qatar 2022?

Luego de haber asegurado la clasificación a octavos de final, la Selección de Portugal se enfrentará conCorea del Sur este viernes 2 de diciembre por la última fecha del Grupo H. En este escenario, afronta el partido en busca de culminar como líder de la zona, pero arriba con una incógnita en la formación: la presencia de Cristiano Ronaldo, quien está en duda.

El delantero fue uno de los pilares del elenco dirigido por Fernando Santos en las primeras presentaciones en la actual edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, no se encuentra confirmada su presencia frente al combinado asiático por un imprevisto en los últimos días.

Cabe destacar que el ganador de cinco Balones de Oro, que está en libertad de acción tras haber rescindido su contrato con Manchester United en los últimos días, experimentó un buen comienzo en el certamen. De hecho, fue titular en las primeras dos jornadas del torneo.

En primera instancia, el atacante marcó un gol en la victoria 3-2 frente a Ghana y, en consecuencia, logró un nuevo récord. Esto se debe a que se convirtió en el primer jugador de fútbol masculino en anotar, al menos, un tanto en cinco Copas del Mundo distintas.

Luego, el futbolista, que recibió una oferta multimillonaria de Al-Nassr de Arabia Saudita, actuó desde el inicio en el triunfo 2-0 contra Uruguay, donde no pudo convertir (los goles fueron obra de Bruno Fernandes) y fue reemplazado en el segundo tiempo.

El ex Sporting de Lisboa, Real Madrid, Juventus y Manchester United trabajó de manera diferencia en el último entrenamiento del seleccionado portugués. De todas maneras, no padece ningún problema físico y se ejercitó en el gimnasio para no ser exigido de modo excesivo teniendo en cuenta el escaso de tiempo de descanso entre un duelo y otro.

Pese a este panorama, CR7 se encuentra a disposición para jugar y solo resta definir si será titular o suplente. Aunque jugó desde el comienzo en las primeras dos jornadas, podría ser preservado debido a que los Lusos ya están clasificados para los octavos de final.

¿Cuándo juegan Portugal vs. Corea del Sur por el Mundial de Qatar 2022?

El partido Portugal vs. Corea del Sur se llevará a cabo este viernes 2 de diciembre, en el Estadio Ciudad de la Educación.

PAÍS HORARIO Argentina 12:00 Brasil 12:00 Chile 12:00 Paraguay 12:00 Uruguay 12:00 Bolivia 11:00 Venezuela 11:00 Colombia 10:00 Ecuador 10:00 Panamá 10:00 Perú 10:00 México 09:00 Estados Unidos 08:00 PT y 11:00 ET España 16:00

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

Descubre los números de CR7 con el seleccionado portugués, donde es el máximo goleador de la historia y el futbolista con más partidos.

Partidos 193 Minutos 15.368 Goles 118 Asistencias 43 Títulos 2 (UEFA Nations League 2018-2019 y Eurocopa 2016)

