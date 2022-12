Si cierra la última zona de la Copa del Mundo con un encuentro entre viejos conocidos y con el objetivo de decir presente en la siguiente fase de Qatar 2022. Portugal, ya en octavos del Mundial, medirá fuerzas con una Corea del Sur que necesitará por todos los medios una victoria para seguir con vida en Oriente Medio. ¿Juega CR7 en los lusos?

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

El que para muchos supone el Grupo de la ‘muerte’ cerrará su persiana en el Education City Stadium cuando lusos y coreanos se enfrenten en un encuentro visto de reojo por Ghana y Uruguay. Los portugueses de Fernando Santos, ya en octavos de final, defenderán su invicto y la primera plaza pensando en el cuadro que comenzará el día sábado.

A la espera de si Cristiano Ronaldo, quien recordemos no pudo entrenarse ayer con los lusos, dice o no presente en el último encuentro, empiezan a hacerse cuentas por un Grupo H donde los intereses de todos sus miembros no pasan solo por avanzar de ronda, sino por encima de todo por evitar a Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El 11 de Portugal

Fernando Santos no quiere distracciones y pedirá a los suyos no fallar en el Día D: “Aún no somos los primeros del grupo. Queremos acabar ahí. No hay que darlo por sentado. Tenemos que seguir mejorando. Tenemos que mejorar las combinaciones y evitar que el rival llegue a nuestro área…Hay ciertos aspectos a mejorar".

Diogo Costa; Raphael Guerreiro, Rubén Días, Pepe, Joao Cancelo; Bruno Fernandes, William Carvalho, Ruben Neves; Joao Félix, Cristiano Ronaldo/André Silva y Bernardo Silva, los once que apuntan ahora mismo al choque con los asiáticos donde Portugal quiere terminar como líder del Grupo H y de esta manera evitar un choque con Brasil en los octavos de final certamen.

El 11 de Corea del Sur

"Hay que tratar de mantener el buen trabajo y aprender de los errores de los últimos dos partidos. Contra un equipo fuerte como Portugal, hay que esforzarse al máximo", palabras del luso Paulo Bento, quien recordemos que no podrá sentarse en el banquillo tras haber sido expulsado ante Ghana días atrás.

Kim Seung; Kim Jin-Su, Kim Young-Gwon, Kim Min-Jae, Moon Hwan Kim; Jung Woo-Young, In Beom Hwang; Heung Min Son, Jeon Woo Yeong, Kwon Chang Hoon y Gue Sung Cho, los probables futbolistas de Corea del Sur que tendrán que saltar al césped del Education City Stadium para meter a los asiáticos en los octavos de la Copa del Mundo.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22