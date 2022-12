Cristiano Ronaldo, quien recientemente firmó contrato con el Al-Naassr de Medio Oriente, es una de las figuras del Mundial de Qatar 2022. En este sentido, en todo el mundo comenzaron a hacerse preguntas sobre la vida personal del talentoso delantero portugués. Es por ese motivo que en Bolavip te contamos cómo está conformada su familia.

+¡Consulta el calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022!

+¿Cómo está conformada la familia de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, quien actualmente tiene 37 años, está en pareja desde el 2016 con Georgina Rodríguez, quien nació en Buenos Aires en 1994. "Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto", reveló la modelo sobre el día que conoció al crack portugués.

Al momento, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no se casaron. Sin embargo, tienen hijos en común: Alana Martina de 5 años y una bebé que llegó al mundo a principios de este año. En esa misma fecha anunciaron el fallecimiento de su hijo recién nacido ya que esperaban mellizos.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", expresaron en un comunicado que publicaron en las redes sociales. Y, en el mismo, añadieron: "Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos".

Cabe remarcar que Cristiano Ronaldo además tiene otros tres hijos: Cristiano Jr., de 11 años, y los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler.

+La impresionante llegada de Georgina y sus hijos a Qatar para reunirse con Cristiano Ronaldo