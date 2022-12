La Copa del Mundo sigue adelante y mientas selecciones como Argentina o Francia ya disfrutan de su condición de clasificados a cuartos de final de Qatar 2022, otro gran duelo calienta motores. A horas de un Marruecos vs. España atrapante, una figura de los Leones del Atlas desvela que pudo jugar para La Roja y avisa a los hombres de Luis Enrique: "Nos tienen que tener miedo".

Los del del norte de África suponen una de las grandes sorpresas del torneo. Invictos tras una fase de grupos donde clasificaron como primeros y donde selecciones como Croacia, Bélgica o Canadá apenas pudieron herirles, Marruecos se medirá mañana con su historia en un Education City Stadium donde se espera por una marea de aficionados de los Leones del Atlas.

A horas de dicho choque y en una entrevista para MARCA, una de las caras más reconocidas del fútbol marroquí, así como una de sus principales figuras en el viejo continente, desvela que estuvo a un paso de representar a La Roja en Qatar 2022. Nacido en Madrid un 4 de noviembre de 1998, por esto Achraf Hakimi no será mañana un aliado de Luis Enrique pasa buscar los cuartos de final de la Copa del Mundo.

“Nos tienen que tener miedo”

Su corta historia en La Roja: “Hubo momentos en Juvenil. Hubo contactos, fui a la Selección Española también para probar, con De la Fuente. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí”.

“Hemos sido primeros de grupo y yo creo que ya nos merecemos un poco de respeto. Creo que España sabe eso y que nos tiene que tener un poco de miedo. Nos tienen que tener miedo, la verdad. Y por qué no dar la sorpresa otra vez”, termina un Achraf Hakimi que ya es junto a Marruecos, la única selección africana que queda en la Copa del Mundo.

