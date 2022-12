El Mundial dejó momentos memorables, pero también hubo actuaciones que no estuvieron a la altura; repasamos los nombres de los jugadores que no alcanzaron la expectativa esperada.

El Mundial Qatar 2022 brindó emociones de principio a fin. Tuvo momentos memorables, mostró sorpresas, confirmó máximas y permitió que muchos de los mejores futbolistas del planeta lucieran con sus selecciones. Hubo aquellos que lo hicieron en equipos que fueron protagonistas y otros que tuvieron una luz propia a pesar que sus cuadros quedaron por el camino antes de tiempo.

Pero la Copa del Mundo también dejó actuaciones que no estuvieron a la altura. Jugadores que, por diferentes motivos, no han tenido su mejor participación o, al menos, no fue la imagen deseada considerando que se trata de grandes figuras, en algunos casos mega-estrellas del planeta fútbol. En esta nota vamos a repasar esos nombres, vamos a mostrarte Las 25 Mayores Decepciones de Qatar 2022.

Pedri

Es el mejor jugador español del momento, o por lo menos aquel con mayor proyección, pero no lo demostró en la Copa del Mundo. Su rendimiento estuvo lejos de ser el esperado. No fue de los que más desentonaron, pero tampoco marcó las diferencias que debería un jugador con su cartel. Es muy joven y tiene mucho futuro, pero en su primera cita mundialista ha quedado en el debe.

Memphis Depay

Pese a que pareció ir engranando junto a su equipo a medida que fueron pasando los partidos, el delantero tiene las condiciones necesarias para ser el jugador determinante en el ataque en un seleccionado con mucha tradición ofensiva. Pero el Mundial de Memphis fue con vaivenes, convirtió su único gol en Octavos de final y en el cruce con Argentina no pateó al arco y terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo.

Vinicius Jr.

Seguramente no haya sido de los peores jugadores de la Copa del Mundo, pero la actuación de uno de los principales atacantes de una selección tan poderosa como la de Brasil, terminó dejando una sensación insulsa. Es cierto que el equipo prometía más de lo que terminó ofreciendo en cancha. Algo parecido a lo mostrado por el atacante del Real Madrid, que solo mostró apariciones fugaces dentro de un torneo que para la Canarinha pasará al olvido.

Trent Alexander-Arnold

Considerado uno de los mejores laterales del mundo de la actualidad, su nivel en Qatar no fue malo, pero tampoco pudo condensar toda la expectativa que había generado. Dentro de un equipo con una participación positiva en el torneo, no fue de los puntos más altos, al punto de ser suplente en buena parte del torneo. Por juventud y capacidad, el futbolista del Liverpool tendrá la oportunidad de redimirse en próximas ediciones de la Copa.

Joakim Maehle

Después de la gran actuación que tuvo en la Eurocopa de 2021, todo el mundo hablaba de este lateral, al punto de haber sido considerado el jugador revelación de aquel certamen. Pero claro, su rendimiento en Qatar estuvo a la par de lo que fue el papel de la Selección de Dinamarca, un equipo del que se esperaba mucho más y fue una gran decepción. Pese a que no fue el peor de los daneses, se esperaba mucho más.

Piero Hincapié

El joven zaguero de 20 años del Bayer Leverkusen cometió un penal evitable en la última jornada de la fase de grupos, contribuyendo a la eliminación de su equipo. De cualquier manera, pese a su juventud e inexperiencia, ha exhibido un físico privilegiado y una solidez poco usual para alguien de su edad en un escenario de tanta exigencia. Por edad y proyección, el ecuatoriano buscará revancha.

Gareth Bale

Pese a los vaivenes de sus últimas temporadas en el fútbol europeo y ahora en la MLS, el galés siempre tuvo en su selección el refugio ideal para poder demostrar su talento y capacidad para erigirse como uno de los baluartes o referentes del equipo. Y si bien, los británicos disfrutaron por el regreso a una Copa del Mundo después de 46 años, su paso por Qatar fue sin pena ni gloria. Su figura debutó, hizo un gol y poco más.

Alphonso Davies

Es la figura de un seleccionado que llegaba a Qatar con ilusiones de crecimiento, tras haber conseguido clasificar después de 36 años. Pero con su actuación, Canadá no terminó de dar la talla. Su capitán es jugador del Bayern Munich y vive un gran presente deportivo. Aunque convirtió un gol -el primero de su equipo en mundiales- falló un penal que podría haber sido clave y nunca pudo destacarse en el ataque.

Piotr Zielinski

Dentro de un seleccionado al que no le sobran las estrellas, el mediocampista ofensivo del Nápoli es una de ellas. Aunque clasificó a Octavos de final, el nivel de Polonia en el Mundial fue chato en líneas generales, y dentro de un esquema extremadamente defensivo propuesto por el entrenador, Piotr fue uno de los perjudicados, junto a sus compañeros de ataque, pasando casi desapercibido.

Hirving Lozano

El mexicano llegaba con grandes antecedentes a esta Copa del Mundo, teniendo en cuenta que había sido una de las grandes revelaciones en Rusia 2018. Pero apenas estuvo acertado en esta edición. El Tri anotó solo dos goles en los tres partidos que disputó y ninguno fue del jugador del Nápoli, del que se esperaba que fuera la carta ganadora de un equipo que llegaba en flojo nivel a la cita mundialista.

Dusan Vlahovic

Había cierta expectativa con la selección de Serbia, esperando si podía dar el golpe y generar alguna sorpresa, por su potencial en crecimiento a nivel individual y colectivo. Pero solo quedó en eso… Y entre aquellos que mostraron un papel más deficitario están sus grandes estrellas. Una de ellas es el actual goleador de la Juventus, que lejos estuvo de hacer un buen Mundial. Encima, en el medio apareció involucrado en un escándalo sexual con esposas de compañeros.

Harry Kane

Dentro de la lista de jugadores que decepcionaron en la Copa del Mundo, Harry es el que mejor rendimiento tuvo. Sin embargo, su presencia se debe a la expectativa que se tenía sobre el delantero de Tottenham Hotspur. Ocupó un papel secundario en el equipo, dedicado a hacer jugar a sus compañeros, convirtiendo apenas dos tantos en el certamen. Y encima terminó siendo fue el villano en el partido ante Francia, al desviar el penal que le podía haber dado la igualdad.

Darwin Núñez

Demasiadas expectativas se habían puesto en un jugador que recién empieza su etapa de maduración futbolística al más alto nivel. Claro, en los últimos meses había mostrado sus credenciales: figura en la Liga de Portugal, un salto impresionante al Liverpool, titularidad en Uruguay… Pero el nivel del delantero estuvo lejos del ideal, aunque está llamado a ser la nueva camada del fútbol charrúa.

Marco Asensio

Se esperaba que marcara la diferencia en un contexto diferente y con la confianza del entrenador, pero su rendimiento fue muy bajo. En ningún momento de la estadía de España en la Copa del Mundo, el jugador del Real Madrid pudo ser determinante pese a un buen partido -como el de casi todo el equipo- ante Costa Rica. Un golpe duro para un futbolista que esperaba revalorizarse en la competición.

Joshua Kimmich

La Selección de Alemania quedó eliminada en fase de grupos por segunda vez consecutiva en un Mundial, un golpe demasiado fuerte para una de las principales potencias del planeta. Sus principales referentes fueron los más señalados. Entre ellos, el jugador del Bayern Munich, que se encargó de hacer una autocritica muy dura de su papel: “No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Me temo que la eliminación está conectada a mi persona”, manifestó.

Bernardo Silva

Perjudicado por un esquema de juego que no le sienta bien, el creativo portugués nunca terminó de sobresalir dentro del buen equipo que presentó Portugal en el Mundial. Muy distinto a lo que es su labor habitual en el Manchester City, se lo notó incomodo y terminó siendo improductivo para una selección que fue de más a menos en Qatar.

Ousmane Dembelé

El atacante francés llegaba a Qatar siendo uno de los jugadores más influyentes de la actual temporada en la liga española. Sin embargo, ese buen presente no se vio reflejado en la Copa del Mundo. Fue titular en 6 de los 7 partidos, no aportó ningún gol y sumó solo 2 asistencias. Encima, en la final fue reemplazado cuando todavía no había culminado el primer tiempo y la prensa francesa no tuvo reparo en señalar su actuación: “Cuarenta minutos indignos de Dembélé...”.

Kevin De Bruyne

El cerebro futbolístico del Manchester City no sólo tuvo una Copa del Mundo para el olvido, sino que además fue noticia por sus dichos respecto de la edad del plantel que generaron conflictos internos. Fue uno de los principales señalados en el fracaso de Bélgica en el mundial, a partir que que no pudieron avanzar de la fase de grupos, cuando se lo esperaba entre los candidatos al título.

Marquinhos

Protagonista de la última acción de Brasil en el Mundial, terminó quedando como el villano de la película. El defensor y capitán de la Verdeamarelha estrelló su remate en el palo, en la definición por penales que dejaría afuera a su equipo y clasificaría a Croacia a semifinales. Pero además de esa situación particular, el crack del PSG mostró algunas dudas que son poco frecuentes en su juego.

Thomas Müller

Figura y referente de la selección alemana. Uno de los máximos goleadores de la época moderna de los Mundiales, no tuvo su torneo y, en su cuarta participación consecutiva, no pudo marcar gol alguno. El nivel del equipo volvió a ser deficitario y eso llevó a que se fuera en primera ronda por segundo torneo consecutivo. Luego de otro duro golpe, a los 33 años, el atacante le abrió la puerta al retiro de su selección.

Romelu Lukaku

Fue uno de los principales artífices en la falta de gol belga. A pesar de no estar disponible para el primer partido y jugar el segundo entre algodones, nunca se pudo asentar en territorio qatarí. Como si fuera poco, en el encuentro frente a Croacia, el delantero del Inter tuvo 4 opciones de gol clarísimas, sin poder concretar ninguna. Al final, el belga se despidió entre lágrimas y rompiendo el vidrio del banco de suplentes.

Lautaro Martínez

Uno de los principales delanteros del planeta por capacidad y proyección a futuro, pero que quedó totalmente desdibujado en el Mundial. Pese al gran campeonato y la consagración del equipo argentino, el punta del Inter terminó perdiendo el puesto por errores propios, por no aprovechar sus oportunidades y, principalmente, quedando opacado rotundamente ante el nivel de su sustituto Julián Alvarez.

Robert Lewandoski

El polaco llegó como uno de los mejores delanteros del planeta, pero nunca pudo mostrar su habitual jerarquía y capacidad para la definición. Sin dudas, padeció el planteo conservador de su entrenador, quien lo dejaba como único punta y muy lejos de sus compañeros. Pero también se vieron debilidades y errores no habituales en él, entre ellos al errar un penal clave con México. A pesar de esto, pudo anotar dos goles, sus primeros en los Mundiales.

Luis Suárez

La principal figura uruguaya de la década cerró su último mundial de la peor manera, quedando eliminada en fase de grupos y sin marcar un solo gol. La edad y un semestre alejado del primer nivel llevaron al delantero a fluctuar entre la titularidad y el banco de suplentes. Jugó de entrada en el partido definitorio, pero no contó con situaciones y terminó dejando el terreno entre lágrimas al quedar afuera en ronda inicial por primera vez en su carrera.

Cristiano Ronaldo

El luso fue noticia en este mundial pero debido a las polémicas. Su irregularidad y sus aparentes conflictos lo llevaron a ver buena parte del torneo prácticamente relegado al banco de suplentes. Los rumores de enojos con su entrenador, el haber convertido un solo gol de penal y la eliminación sorpresiva ante Marruecos en Cuartos de final terminaron de armar este combo que sella una Copa del Mundo para el olvido por parte de CR7.