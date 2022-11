Romelu Lukaku ha tenido un año para el olvido y todo podría tornarse peor. El delantero apenas y ha podido jugar en su regreso a Inter por sus lesiones y ahora incluso podría quedar fuera de la convocatoria de Bélgica para el Mundial de Qatar 2022. Así lo ha dicho el propio Roberto Martínez.

Luego de media temporada casi sin oportunidades en Chelsea y unos primeros meses en Inter sin minutos por problemas físicos, Romelu Lukaku es duda para el Mundial de Qatar 2022. El delantero, cuando parecía recuperado, recayó en su lesión en el muslo hace unos días.

Lukaku podría recuperarse a tiempo para la Copa del Mundo, pero los tiempos son muy ajustados. Esto ha dejado abierta la duda sobre si sería convocado incluso sin estar en un estado físico óptimo para los primeros encuentros. Roberto Martínez despejó las dudas en una entrevista con L'Equipe.

Lukaku en la cuerda floja

El seleccionador de Bélgica aseguró que el delantero solo será llamado si se recupera a tiempo para algún partido de la fase de grupos. "Por el momento, no está en forma. Está en manos de los médicos. Si está apto para participar en uno de los 3 primeros partidos, es un jugador que necesitamos. Si no puede, no será llamado".

El diario francés asegura que la decisión final será tomada este jueves 10 de noviembre. Será ese día en el que Roberto Martínez dará a conocer los 26 nombres que representarán a Bélgica en la cita mundialista, que inicia el próximo 20 de noviembre.