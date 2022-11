Chelsea parece haberse dado por vencido con Romelu Lukaku y ya buscan darle salida al futbolista mientras cursa su período a préstamo con Inter. Los Blues ya estarían buscando salida del delantero belga, aunque recuperar la inversión parece complicado.

Fue en el mercado de verano del año 2021 que Chelsea se lanzó por la ficha de un Romelu Lukaku que había culminado una temporada brillante con Inter. Los Blues no escatimaron para fichar al artillero y pusieron 113 millones de euros sobre la mesa.

El segundo paso de Lukaku por Chelsea fue un fracaso. El belga llegaba con las expectativas en lo más alto, pero firmó su primera temporada con menos de 10 goles desde 2012. Esto llevó a Thomas Tuchel, entones entrenador del club londinense, a relegarlo al banquillo.

Ahora el delantero cumple una temporada a préstamo de vuelta en Inter y se ha perdido la mayor parte de los partidos de la temporada por lesión. Esto incrementa las dudas sobre su futuro y parece claro que Chelsea no cuenta con él luego de que finalice su cesión en el Giuseppe Meazza.

Lukaku en venta

Según informa Evening Standard, Chelsea busca comprador para Lukaku y el futbolista no tendría ninguna intención de volver a Londres. Por esto, no se descarta que se alargue su cesión en Inter, además de que se facilitaría una opción de compra definitiva. No obstante, parece realmente complicado que los Blues recuperen lo invertido.