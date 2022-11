Este lunes se cerró la segunda fecha de la fase de grupos de Qatar 2022 y más equipos concretaron su clasificación a la próxima instancia. Entre los confirmados, la Selección Portuguesa obtuvo su segunda victoria y estampó su nombre en los octavos de final.

El elenco conducido por Fernando Santos se impuso por 2-0 ante Uruguay en un partido trabado, pero que se resolvió a través de dos festejos de Bruno Fernandes. El volante ofensivo adelantó a los lusos con un centro que se metió en el arco de Sergio Rochet y luego concretó la victoria a través de un penal.

De esta forma, los ibéricos se quedaron con uno de los dos boletos en el Grupo H, aunque aún resta definir qué posición ocuparán de cara a los cruces de octavos de final. En la última jornada chocarán ante Corea del Sur, mientras que Uruguay lo hará ante Ghana.

¿Qué necesita Portugal para ser primero?

Los liderados por Cristiano Ronaldo precisan al menos un empate para no depender de nadie y quedarse con el primer puesto del grupo. Sin embargo, también cayendo podrían obtenerlo, si es que Ghana no se impone ante Uruguay o si no le remonta a Portugal los 3 goles de diferencia que tienen los lusos como ventaja hacia la última fecha.

¿Ante qué equipos podria cruzarse Portugal en octavos?

Los vencedores de esta zona se cruzarán ante los del Grupo G, que está en una situación similar, con Brasil a un paso de abrochar el primer puesto. La Canarinha se cruzará casi con seguridad ante el segundo del Grupo H, mientras que Portugal, de terminar como líder, chocaría ante Serbia o Suiza, con Camerún teniendo chances más remotas.