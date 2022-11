Llega la hora de volver a ser notica para una selección de Croacia que ultima detalles de cara a una Copa del Mundo que volverá a situar a los hombres de Zlatko Dalic frente a las mayores potencias del planeta. En medio de un recambio generacional que se toma los Balcanes y el deseo por revalidar lo hecho en Rusia, estos son cinco jugadores que no puedes perderte a lo largo de las próximas seis semanas por Qatar.

Subcampeonas de la pasada edición del torneo y con varios de sus jugadores en un especial momento de forma, Croacia vuelve a ponerse a prueba en lo que será una edición donde el planeta volverá a gozar de la magia, garra y potencia de una selección donde no solo se encuentran grandes nombres como Luka Modric. Qatar, una nueva oportunidad de oro.

Emparejados en el Grupo F junto a Bélgica, Canadá y Marruecos, los de Europa del Este ya palpitan una Copa del Mundo donde se espera llegar como mínimo a un cuarto partido en los octavos de final del certamen. Dicho hecho y tras lo conseguido en Rusia 2018, a nadie le sorprendería ver a los Modric y compañía volver a pisar fuerte.

Marcelo Brozovic

Pilar absoluto del Inter de Milan y por supuesto de la selección de los Balcanes. A sus 29 años tendrá nuevamente la misión de cuidar la medular de un equipo que no se entiende sin su presencia. Los 40 millones de euros en los que se le valora, por momentos cortos para lo que significa en el equipo de Zlatko Dalic.

Nikola Vlasic

Uno de esos nuevos talentos que ilusionan por Zagreb. A sus 25 años y en medio de la cesión que le une al Torino desde el West Ham, el media punta tiene todas las papeletas para comenzar Qatar 2022 como un titular absoluto de la subcampeona del mundo. Pegada y físico al orden del día.

Mateo Kovacic

Solo los nombres con los que ha tenido que coincidir desde hace años hacen que pierda algo de caché, pero Croacia no se entiende a día de hoy sin el volante del Chelsea. Con la madurez que entrega tener 28 años y varias grandes citas encima, el mediocentro volverá a ser el primer cerebro de una selección con una de las medulares más parejas de todo el certamen.

Josko Gvardiol

20 años, ofertas por algo más de 100 millones de euros y un RB Leipzig que se le queda pequeño. Todo el mundo quiere ver al zaguero por izquierda en un Mundial de Qatar que será clave para saber donde continuará su carrera. Como si faltará algo más, no tiene problemas en jugar en línea de tres o como lateral por izquierda.

Luka Modric

La figura de un equipo que se encomienda nuevamente a sus piernas y a esa capacidad de leer el juego que ya le valió para ser Balón de Oro y The Best. Con 37 años en sus piernas y mientras define si continuar o no en Real Madrid, Croacia y Luka Modric vivirán su última Copa del Mundo en Oriente Medio. Ídolo absoluto de todos los Balcanes.