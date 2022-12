La participación de la Selección Española en Qatar 2022 terminó abruptamente tras haber sido uno de los candidatos más fuertes de la Copa del Mundo. De mayor a menor, los ibéricos se despidieron en octavos de final ante la sorprendente Marruecos.

Los comandados por Luis Enrique habían iniciado con goleada monumental ante Costa Rica y los streams del entrenador generaban expectativas, pero cuando los resultados no acompañaron, un sector más grande de los fanáticos comenzó a criticarlos. Este domingo regresó a Twitch, esta vez para una entrevista de la mano de Ibai Llanos, en su segmento 'Charlando Tranquilamente'.

"Es evidente que no hacemos un gran partido contra Marruecos, pero saco una lectura positiva. Hemos conseguido generar ilusión y ganas de volver a ver a la Selección y dar confianza a jugadores jóvenes. ¿Podíamos haber hecho más? Por supuesto, pero mi labor es tomar decisiones y he llevado a los jugadores que creía que plasmaban mi idea", explicó Luis Enrique sobre cómo vio a los octavos de final.

Y luego comentó sobre su carrera: "Han sido intensos, acabé la etapa en la selección y ahora se abren infinidad de posibilidades y es momento de descansar, con tiempo libre y contento, la verdad. Es la primera vez que alguien no renueva mi contrato. Yo prefiero que sea así, si ya no hay confianza y el pensamiento de que no eres la persona adecuada pues encantado de seguir adelante".

Además, charló sobre lo que queda de Qatar 2022 y le arrojó un deseo de suerte al máximo ídolo de Barcelona: "Soy muy malo haciendo predicciones, pero me gustaría por Leo Messi que pudiera levantar el troncho, pero si no que gane el mejor".