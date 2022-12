Luis Enrique se despide: "Siento no haber podido ayudar más"

Luego de la eliminación del Mundial de Qatar 2022, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado la salida de Luis Enrique del banquillo. El entrenador, que será sustituido por Luis de la Fuente, ha publicado un comunicado en despedida a sus futbolistas, colaboradores y fanáticos.

El rendimiento de la Selección de España en el Mundial de Qatar 2022 estuvo muy por debajo de las expectativas. Más allá de la goleada 7-0 ante Costa Rica, fue muy poco lo mostrado por La Roja en la Copa del Mundo. Esto ha llevado a la salida de Luis Enrique del banquillo.

El ciclo del entrenador ha finalizado luego de 44 partidos, contando el primer período previo a su corto receso por la muerte de su hija, Xana. Ahora, tras el anuncio oficial de su salida del banquillo, el asturiano ha publicado una carta abierta por medio de sus redes sociales.

Luis Enrique agradeció a todos los que estuvieron a su alrededor en este ciclo. "En mi nombre y el de todos los que formamos el staff: Todo empezó hace ya 4 años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces. A todos los empleados de la RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo. Como no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más".

"Ha sido muy especial formar parte de esto. Por último pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados. Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión... lo que necesita la selección es APOYO en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. ¡Vamos ESPAÑA! Hasta siempre. Gracias! LEMG" concluyó.

