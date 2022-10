El Mundial de Qatar 2022 comenzará en pocas semanas y todavía se definen las listas de convocados de las selecciones. Durante estos momentos, los fanáticos se concentran en las populares predicciones para ver qué país se alzará con el trofeo el próximo 18 de diciembre. Un informe importante da por hecho una final que podría ser de las más importante en la historia de los mundiales.

El estudio fue realizado por BCA Research, una popular firma de investigación de inversiones globales y que en el último Mundial de Rusia 2018 acertó una buena cantidad de resultados como predicción. En esta oportunidad, dejaron ver sus predicciones en la investigación The Most Important of all unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup.

En este informe, que también ha sido difundido por la revista Four Four Two, aseguran que la final de Qatar 2022 tendrá a las selecciones de Argentina y Portugal, es decir que se podría dar una definición entre dos de las máximas figuras que ha tenido el fútbol mundial durante este siglo: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

¿Se dará realmente así? Tú también puedes predecir los resultados de la Copa del Mundo con nuestro simulador de Qatar 2022, con el que puedes jugar con tus amigos.

Para BCA Research, en el duelo final entre argentinos y portugueses, la victoriosa sería la selección 'albiceleste', liderada por Messi. Hay una alta probabilidad que este partido se defina desde los penales y es ahí donde el conjunto de Lionel Scaloni sacaría ventaja. De todas maneras, llama la atención, ya que los lusos no están entre los candidatos al título. Es más, llegan con algunas dudas, además de haber tenido que jugar un repechaje continental para poder lograr la clasificación.

¿Cómo sería el camino de Argentina en el Mundial, según este informe?

Para llegar al título del mundo, según este prestigioso informe, que recoge distintas variables del juego, Argentina va a tener que atravesar duros partidos. No tendría problemas en la fase de grupos, ya que terminaría en el primer lugar. Pero en octavos de final deberá enfrentar a su némesis de Rusia 2018, Francia, que terminaría segundo en el Grupo D por debajo de Dinamarca (que perdería en octavos ante México).

Para cuartos de final, Argentina tendrá otro duro encuentro. Se enfrentaría a Países Bajos, a quien dejó en semifinales de Brasil 2014. Precisamente, tras la victoria ante los neerlandeses, se vería las caras con su clásico rival, Brasil, en una reedición de la final de la Copa América 2021. Tras pasar esta semifinal, llegaría la definición ante la Portugal de Cristiano.

Messi, finalmente, se podría consagrar con el título en una Copa del Mundo, aunque podría ser la más impresionante por la calidad de rivales a los que debería enfrentar. En tanto, se enfrentaría a su rival de sus mejores años, Cristiano Ronaldo, para ponerle ¿punto final? a su contienda. Eso sí, evidentemente, en los penales podría ser importante también la figura de Emiliano Martínez para el título.

"¿Cuánta confianza tenemos en nuestra elección del ganador del Mundial? Si bien estamos contentos con nuestra elección, Argentina enfrentará muchos partidos cerrados a lo largo de la etapa eliminatoria y la final será prácticamente un sorteo", definieron en el estudio. ¿Se le dará a la 'Albiceleste'?