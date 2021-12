En la previa del Mundial Qatar 2022, Xavi Hernández, flamante entrenador del Barcelona y además embajador de esta edición de la Copa del Mundo, fue entrevistado por Road to 2022.

Para empezar elogió a Lionel Messi: "Es el mejor futbolista del mundo porque domina todas las facetas del juego, ya sea en defensa o en ataque. Es capaz de convertir un tiro libre, un penal y hacer un último pase".

Además contó con cuáles futbolistas le hubiera gustado compartir equipo: "Me hubiera gustado jugar con Beckham, Zidane o Ronaldo "El Fenómeno", por ejemplo. Son leyendas de nuestro deporte y no he tenido el placer de compartir vestuario con ellos".

Xavi también respondió cuál es el mejor futbolista que vio en un Mundial: "Diego Armando Maradona en México 1986. El mejor gol de la historia en esta competencia es el que hace contra Inglaterra".

A su vez, se refirió al momento más emotivo que le tocó vivir en un Mundial: "Fue ganar el de 2010 en Sudáfrica. Es un momento imborrable en mi carrera y en mi memoria. Ser campeón del mundo significa mucho para mí".

Y el histórico mediocampista del Barcelona cerró: "Deseo que la mejor Copa del Mundo sea Qatar 2022, creo que se puede hacer historia".

¿Cuántas temporadas jugaron juntos Messi y Xavi?

Compartieron equipo en el Barcelona desde la temporada 2004 a la 2015. En esa última temporada, el mediocampista español tomó la decisión de pasar a jugar al Al Sadd SC de la liga de Qatar.

