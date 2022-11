A solo unas horas de debutar en Qatar 2022, la Federación de Países Bajos y sus similiares estallan en un duro comunicado por el brazalete One Love. Aseguran que nunca la FIFA había sancionado a un equipo por algo similar.

Qatar 2022: durísimo comunicado de las selecciones por el brazalete One Love

Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza no usarán el brazalete One Love en Qatar 2022. Tras varias jornadas de negociaciones con FIFA, se ha llegado a la decisión de no utilizar dicha simbología en los brazos de los capitanes de dichas selecciones gracias a las sanciones que los jugadores que lo portasen recibirían. Duro comunicado contra Zúrich.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

Desde el máximo ente del fútbol mundial hablan de ‘reglas iguales para todos’, de no mezclar política con el deporte y de respetar las condiciones del torneo. Países Bajos, Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca ya dejan en sus redes sociales diversas quejas contra FIFA por dicha medida.

Y es que todo parte no solo por las sanciones económicas que recibirían las federaciones que portasen dicho brazalete, sino por las amonestaciones al principio de los encuentros que tendrían que recibir los capitanes de dichas selecciones. Virgil Van Dijk, Harry Kane o Christian Eriksen, sin el brazalete One Love. Hay respuesta de las naciones que han visto vetado el brazalete LGTBI.

Duro comunicado

“La KNVB y los jugadores de la selección holandesa quisieran difundir un mensaje positivo con OneLove, para la conexión y contra todas las formas de discriminación. Queremos hacer eso en la Copa del Mundo junto con Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca.

El grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte la KNVB, pidió a la FIFA el 19 de septiembre que abrazara el brazalete de capitán de OneLove. Hoy, horas antes del primer partido, la FIFA nos ha dejado claro (oficialmente) que el capitán recibirá una tarjeta amarilla si lleva el brazalete de capitán OneLove. Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable.

Defendemos el mensaje OneLove y continuaremos difundiéndolo, pero nuestra prioridad número uno en la Copa del Mundo es ganar los juegos. Entonces no quieres que el capitán empiece el partido con tarjeta amarilla. Por eso, con gran pesar, nosotros, como grupo de trabajo de la UEFA, KNVB y como equipo, tuvimos que decidir abandonar nuestro plan.

Como se anunció anteriormente, la KNVB habría pagado una posible multa por llevar el brazalete de capitán de OneLove, pero nunca se ha visto que la FIFA quiera castigarnos en el campo por esto. Esto va en contra del espíritu de nuestro deporte que conecta a millones de personas. Junto con los demás países involucrados, analizaremos de manera crítica nuestra relación con la FIFA en el próximo período”.