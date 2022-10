Tité ya tendría decidido marginar a uno de los jugadores que venía siendo tenido en cuenta. Su presente no lo ha ayudado y se perderá el Mundial de Qatar 2022.

Brasil es una de las selecciones candidatas para el Mundial de Qatar 2022. La gran cantidad de variantes que tiene del mediocampo para arriba provoca que Tite deba prescindir de algunos futbolistas, que apuntaban a tener su lugar para la Copa del Mundo. El caso de Philippe Coutinho estaría decidido: no estará en la lista final de 26 futbolistas.

Según varios medios brasileños, por los despachos de la Selección brasileña, ya se sabe que Coutinho no integrará la lista de convocados para Qatar 2022. Si bien el futbolista trató de cambiar su suerte en Barcelona, volviendo a la Premier League con Aston Villa, no le ha alcanzado para ganarse su lugar.

De hecho, su presente en los 'Villanos' no es para nada bueno, pese a haber tenido participación en once partidos en la Premier League. Todavía no ha marcado goles ni ha brindado asistencias y a eso se le suma que su equipo marcha en el decimoquinto lugar en la tabla de posiciones. De hecho, esto provocó la salida de Steven Gerrard y la llegada de Unai Emery.

Al margen, Coutinho no ha respondido como se esperaba, más allá de que Tite le dio oportunidades en el último tiempo. Así, su oportunidad de estar en el Mundial se termina y el entrenador apuntará a otros nombres para ser enlaces a la delantera como pueden ser desde Lucas Paquetá (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo) o incluso Roberto Firmino (Liverpool), quien está jugando detrás del centrodelantero de la mano de Jürgen Klopp.

Tité debe presentar la lista de Brasil para el Mundial de Qatar 2022 el próximo 14 de noviembre ante la FIFA. Será una de las convocatorias más esperadas por tratarse de uno de los candidatos al título y también por ver la gran cantidad de figuras que estarán y las que no.

Juega al nuevo simulador del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 es el evento que nadie se quiere perder. En Bolavip te damos la posibilidad de que juegues con los resultados y puedas predecir qué selección será campeón. Para tí, ¿qué selección levantará el trofeo? Simula los partidos con el nuevo simulador del Mundial de Qatar 2022.