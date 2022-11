Ganar, gustar y golear. Así se vivió anoche una victoria de la España de Luis Enrique ante una selección de Costa Rica que sufrió como nunca el poderío de los hombres de La Roja. Horas después de conseguir la mayor victoria de lo que vamos de Copa del Mundo, la prensa se rinde ante un equipo que para muchos, ha puesto su nombre entre los candidatos para el 18 de diciembre.

Dani Olmo, Ferrán Torres (X2), Carlos Soler, Gavi, Álvaro Morata y Marco Asensio, los goleadores de una victoria ante lo ticos que recorre el mundo ahora mismo y que ha sido el mejor mensaje de La Roja en varios meses. Con la mira ya puesta en Alemania, España disfruta de horas llenas de elogios y grandes titulares.

"Ha sido un partido muy especial para nosotros. Hemos puesto especial énfasis en esperar bien la competición y nos ha salido redondo. Nos suele costar empezar las competiciones, pero lo hemos hecho muy bien. Ha sido una victoria muy importante", palabras del propio Luis Enrique para dejar en claro que La Roja tiene todavía varios pasos por delante antes de soñar con lo más grande de este deporte.

“La Roja mecánica”

MARCA, Mundo Deportivo, Sport, AS, Estadio Deportivo y Super Deportivo, los medios cuyas portadas recorren el mundo ahora mismo tras esa exhibición con la que España se ha convertido en uno de los grandes temores de la Copa del Mundo ahora mismo. El día domingo y ante Alemania, Luis Enrique y sus hombres tendrán que justificar dicho slogan de candidato.

“Una España Brutal…La Roja Mecánica…Olé, olé…Para soñar…Roja Pura…Va por ti, José”, los titulares utilizados por MARCA, Mundo Deportivo, Sport, AS, Estadio Deportivo y Super Deportivo para rendirse a un grupo de jugadores donde no olvidemos, hasta el 70% de estos no habían disputado nunca un encuentro de la Copa del Mundo. La prensa se rinde a una goleada de ensueño.

