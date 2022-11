España se encuentra más que preparada para el reto que se viene por delante en un Mundial de Qatar 2022 que pondrá primera este mismo domingo mientras Luis Enrique y sus hombres perfilan los últimos detalles para saltar a por todas en una nueva edición de ese torneo ganado en Sudáfrica doce veranos atrás. Esto es todo lo que tienes que saber de La Roja de cara a las próximas semanas.

El proyecto de Luis Enrique será sometido a su más dura prueba por Oriente Medio. Tras haber alcanzado las semifinales de la pasada Eurocopa de Nacionales, la final de la UEFA Nations League en San Siro ante Francia y en medio de la incertidumbre por lo que podría significar un cambio de entrenador sobre diciembre del presente año, España llega a Qatar con la ilusión de demostrar por que la nueva generación que viene por delante se encuentra preparada para el desafío.

Ya no estarán los Sergio Ramos, Gerard Piqué e incluso David De Geo de otras épocas, más si diversas joyas que debutarán en una Copa del Mundo y que en la próxima década serán los encargados de defender los intereses de La Roja en este tipo de citas. El cielo es el límite y la necesidad de volver a sentirse grandes tras la hecatombe en Rusia 2018, aún más.

España dirá presente en un Grupo E donde Alemania, Costa Rica y Japón serán los primeros rivales a vencer. Se verán auténticos choques de estilos, de formaciones más que contrariadas y de formas de llegar al resultado esperado. La Roja, donde no se negocian las formas, mantendrá su esquema de juego y sistema para volver a pisar fuerte en un torneo que solo le ha dado dolores de cabeza desde que Iker Casillas levantase la Copa en Johannesburgo sobre julio del 2010. Así juegan los hombres de Luis Enrique.

Las figuras de La Roja

Muchos dirán el que el colectivo es la gran estrella de esta selección, pero se hace imposible no mirar a nombres que como Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ansu Fati (siempre que el físico le respete) o Nico Williams, verán por primera vez como los ojos de toda la península ibérica se ponen sobre sus piernas. Talento, pegada, potencia y por encima de todo el sentido de equipo, las principales características de una nueva generación de talentos que debutará en este tipo de citas por Qatar 2022.

Si tuviéramos que mirar hacia una segunda línea de mando, es ahí donde aparecen nombres como Rodri, Álvaro Morata, Ferrán Torres, Aymeric Laporte o Dani Carvajal. La España de Luis Enrique tendrá bajas de peso en Oriente Medio sí, pero por encima de todo una columna vertebral hecha por y para que sus delanteros queden siempre en condiciones óptimas para rematar la contienda.

Sistema táctico

España y La Roja no se entienden desde hace más de una década sin ese 4-3-3 donde el balón se convierte en el gran protagonista. La presión alta es un requisito en este equipo, así como la profundidad por banda y el juego de toque que permita dominar los tiempos de cada segundo del encuentro. Hacer honor al estilo que dio dos Euros y un Mundial se mezcla con un futbol físico, moderno y vertical en esta España de Luis Enrique.

Habrá mucho movimiento de los interiores, laterales que lleguen hasta el fondo y una presión grupal que ahogue al rival en cada jugada del choque. La Roja del 2022 mezcla algunos de los valores de sus últimas selecciones, pero como por encima de todo se diferencia de estas gracias a un fútbol agresivo en defensa donde sin el balón en los pies cada pieza de Luis Enrique se convierte en el primer defensor del equipo.

Once ideal

Dicho análisis no deja mucho lugar a las dudas. En España no se esperan sorpresas en cuanto a la formación ideal que podríamos ver ante selecciones como Alemania, Japón o Costa Rica en las próximas semanas. A no ser que una lesión, suspensión o giro de 180 grados se haga presente, Luis Enrique tiene más que en claro como saldrá en Qatar.

Unai Simón, Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ferrán Torres, Dani Olmo y Álvaro Morata, los once que seguramente harán parte de la formación ideal con la que Luis Enrique quiere devolver a España a lo más alto de este deporte. Qatar 2022, el examen definitivo para el asturiano y sus hombres.