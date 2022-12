¿Quién es Wilton Sampaio, el árbitro de Inglaterra vs. Francia por el Mundial de Qatar 2022?

Inglaterra y Francia jugarán por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, este sábado 10 de diciembre. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Al Bayt y el encargado de impartir justicia será el brasileño Wilton Sampaio.

Este encuentro será de alta intensidad, ya que es un clásico y además, son dos selecciones de primer nivel con grandes jugadores. Es por eso, que será clave la actuación del árbitro que deberá llevar las riendas de este cruce por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Wilton Sampaio es el árbitro designado para dirigido el cruce de cuartos de final entre Inglaterra y Francia por el Mundial de Qatar 2022. Tiene 40 años y nació en Goiás, Brasil, dónde comenzó su carrera en el Brasileirao en 2009 y a partir de 2013, fue elegido como árbitro internacional por la FIFA.

Su carrera por fuera de la liga de Brasil, empezó en la Copa Libertadores y también, refereando en campeonatos sudamericans juveniles. Ya en 2016, dirigió por primera vez un partido de selecciones, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

El 2019 fue uno de sus años más trascendentales, ya que dirigidó la Copa América y el recordado Superclásico entre Boca y River disputado en La Bombonera. Aquel encuentro fue por las semifinales de vuelta, en el que el conjunto Millonario avanzó a la final, pero luego del partido, Marcelo Gallardo fue a recriminarle al brasileño su polémica actuación.

En Qatar 2022, ya impartió justicia en 3 partidos, 2 por fase de grupos (Senegal vs Países Bajos y Polonia vs Arabia Saudita) y 1 por octavos de final (Países Bajos vs Estados Unidos).