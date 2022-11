¿Quién será el árbitro de Dinamarca vs Túnez por el Mundial de Qatar 2022?

Dinamarca y Túnez realizan su presentación en el Mundial de Qatar 2022 HOY, martes 22 de noviembre, en lo que será el puntapie inicial de la primera fecha para el Grupo D. Con Francia y Australia como próximos rivales, ambos saben que una victoria en el debut sería fundamental para aspirar a la siguiente ronda del certamen.

¿Quién es el árbitro de Dinamarca vs Túnez por el Mundial de Qatar 2022?

El encargado de arbitrar el encuentro será el mexicano César Ramos, quien estará acompañado de sus compatriotas Alberto Morín y Miguel Hernández. Ramos será el único representante de México dentro del campo, al igual que en 2018, donde en el partido entre Portugal vs. Uruguay por los octavos de final, tuvo una situación particular con Cristiano Ronaldo, quien descargó su frustación con el arbitro tras no pitar una supuesta falta de Christian Stuani sobre Ricardo Quaresma.