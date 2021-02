Tigres UANL: el apodo que Willie González le puso a André-Pierre Gignac

Otra tarea descomunal de André-Pierre Gignac depositó a Tigres en las Semifinales del Mundial de Clubes. En el primer partido de la institución en la competición, el francés demostró ser el futbolista más decisivo de su historia y convirtió los dos goles del triunfo.

Tras el juego frente a Ulsan Hyundai, Willie González abrió su programa radial de RG La Deportiva con una alegría descomunal y una gratitud vehemente hacia el ex-Olympique de Marsella.

"Estamos muy contentos con Tigres. Gracias a papá Gignac, gracias al Bomboro. Nunca te retires. El apodo de André-Pierre Gignac de ahora en adelante es André-Pierre 'nunca te retires' Gignac", señaló el periodista.

Andre Pierre “No te vayas nunca” Gignac @10APG que clase de extraordinario jugador!!!! https://t.co/vcmaTWN3Ws — Willie González (@WillieMty) February 4, 2021

"No te vayas nunca. No te me puedes hacer viejo. Tú nunca te puedes ir de Tigres, porque si no es Gignac no es nadie", agregó con respecto a la dependencia que Los Felinos tienen de su centrodelantero.

Mañana, los dirigidos por Ricardo Ferretti chocarán ante Palmeiras para definir al primer finalista. ¿Volverá a hacer de las suyas el francés?

������ ¡Somos los Tigres de México y venimos a hacer historia!#TigresEnQatar ����#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/OjwsloM3cU — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) February 6, 2021

