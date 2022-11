La Selección de Brasil se alista para su segundo partido en el Mundial de Qatar 2022. Tite compareció ante la prensa en la previa del cruce ante Suiza y no tardaron en aparecer las preguntas sobre la lesión de Neymar. El seleccionador de la Canarinha aclaró la situación del futbolista de cara a los próximos encuentros.

La lesión de Neymar tiene en alerta a toda la fanaticada brasileña. El jugador estrella del equipo salió lesionado en el primer partido de la Copa del Mundo ante Serbia. Las imágenes del tobillo del atacante le dieron la vuelta al mundo y hay mucha preocupación de que se pueda perder lo que resta del Mundial.

Tite atendió a la prensa en la previa del encuentro y dio un mensaje de calma. El jugador de PSG podría regresar en los octavos de final. "Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar".

De cualquier forma, el seleccionador mostró plena confianza en su plantel para cubrir la baja del crack brasileño en los próximos partidos. "Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene. Neymar es un jugador excepcional, pero confiamos en todos".

Jugó lesionado

El DT reveló que Neymar jugó varios minutos lesionado sin haber dado ninguna señal al banquillo. "Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el equipo".

