América vs. Real Madrid EN VIVO por un amistoso internacional: hora, canal de TV y dónde ver ONLINE

En el Oracle Park de San Francisco, el Club América volverá a ponerse a prueba en el plano internacional cuando se enfrente con Real Madrid este martes 26 de julio en el marco de un nuevo amistoso internacional. El juego será transmitido EN VIVO y ONLINE para México a través de las señales de ViX, TUDN y Blue To Go.

Las Águilas llegan después de haber iniciado con irregularidad el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, donde cayeron 2-0 ante Xolos de Tijuana en su última presentación. Con anterioridad, el elenco dirigido por el argentino Fernando Ortiz disputó otros dos encuentros de exhibición, en los cuales perdió por 2-1 frente a Chelsea y Manchester City.

El Merengue, por su parte, continúa con la pretemporada de cara al comienzo de la próxima edición de La Liga de España y la UEFA Champions League, sus principales objetivos de la campaña. En este escenario, el conjunto comandado por el italiano Carlo Ancelotti cayó 1-0 en el clásico ante Barcelona en su primer compromiso de preparación.

¿Cuándo juegan América vs. Real Madrid por un amistoso?

El amistoso América vs. Real Madrid se llevará a cabo este martes 26 de julio, en el Oracle Park de San Francisco, California, Estados Unidos.

Horario por país

Estados Unidos: 19:30 horas PT y 22:30 horas ET

México: 21:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Panamá: 21:30 horas

Perú: 21:30 horas

Bolivia: 22:30 horas

Chile: 22:30 horas

Paraguay: 22:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Brasil: 23:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

España: 04:30 horas (miércoles 27 de julio)

¿Dónde ver América vs. Real Madrid por un amistoso?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmitirán el juego en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

ViX: México

TUDN: México, Centroamérica y Estados Unidos

Blue To Go: México y Centroamérica

Fox Sports 2, Fox Deportes y Univisión: Estados Unidos

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

ESPN 4 y Star+: Brasil

La 1 TVE, RTVE Play y Esport3: España