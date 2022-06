Cruz Azul vs. Atlante EN VIVO por un duelo amistoso de pretemporada: Fecha, horario y TV del encuentro

Queda poco tiempo para lo que va a ser el choque con el cual ambos equipos continúan con los juegos de preparación en plena pretemporada, en este caso con Cruz Azul midiéndose ante Atlante por un Amistoso. Dicho choque va a ser el sábado 18 de junio, con las Instalaciones de La Noria como sede. Descubre dónde ver el partido.

Iniciamos con quienes harán de local, donde la "Máquina Cementera" por ahora solamente sumaron al portero Andrés Gudiño como incorporación tras las bajas de Adrian Aldrete, Rómulo Otero, Pablo Aguilar y Luis Ángel Mendoza. Quienes tienen como entrenador al uruguayo Diego Aguirre vienen de perder por 2-1 contra Venados de Mérida, aunque la próxima cita será contra Atlas.

Pasamos a la visita, con unos "Potros de Hierro" que se preparan para una nueva disputa en la segunda división del fútbol mexicano donde, hasta el momento, la única baja es la de Alfonso Tamay. Cabe resaltar que los comandados por Mario García Covalles tendrán el debut en el Apertura 2022 contra Atlético La Paz el día jueves 30 de junio.

Oficialmente no se ven las caras desde el 17 de febrero del 2016, en la victoria 3-2 de Cruz Azul con doblete de Matías Vuoso, Christian Giménez y el descuento por duplicado de Gabriel Hachen. Atlante ganó por última vez ante su rival de turno el 15 de enero del 2011, en el 3-0 gestado por tantos de Waldo Ponce, en propia puerta, Christian Bermúdez y Giancarlo Maldonado.

+El último duelo entre Atlante y Cruz Azul

Cruz Azul vs. Atlante: Día y horario del partido amistoso

El partido de Cruz Azul vs. Atlante será este sábado 18 de junio, desde las Instalaciones de La Noria, pero con el siguiente detalle. No hay confirmado un horario de inicio de juego, pero se sabe que no habrá transmisión de TV o streaming al tratarse de un encuentro a puertas cerradas.