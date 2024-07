La vida de Canelo Álvarez en el ring sigue viviendo un éxito que parece imbatible. Es por eso que lo que ha conseguido dentro del cuadrilátero le permite ser una voz más que autorizada y, en este caso, el tapatío salió al cruce de un periodista que cuestionó la seguridad de México, algo que el campeón de los medianos no dejó pasar.

En una entrevista que Canelo le brindó al medio Univisión Fresno, Saúl se vio sorprendido por una pregunta que apuntó directamente a la calidad de vida que hay en el país en relación a lo seguros que se sienten o no aquellos que estén en México.

Canelo defendió a México ante un periodista

“México no es como lo pintan, o como lo pintan ustedes (en Estados Unidos). ¿Cuántas veces vas a México al año?”, empezó contestando Canelo de manera contundente.

Y además, agregó: “A mí toda la gente me quiere en México, gente de todo tipo que te imagines, toda la gente me quiere en México y yo me siento bien, me siento tranquilo”.

La situación no quedó ahí y, ante una nueva replica del comunicador en la que sostuvo que “yo trato de ir dos veces al año, amo México, y yo he ido manejando y no me pasa nada”, Canelo le argumentó: “Entonces si has ido manejando y no te pasa nada, entonces México no es como lo pintan, no es como lo ves en las películas de Hollywood, que sale lo más feo de México. Es un país bonito”.

Canelo Álvarez piensa en lo que viene. (IMAGO)

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

Después de la victoria de Canelo ante su compatriota Jaime Aarón Munguía en mayo, Álvarez volvió a demostrar porque es una piedra en el zapato para cualquiera. Por eso, a sus 33 años, cada paso que de es más que importante pensando en que el final de su camino se acerca. Ahora, a casi dos meses de su última presentación, el futuro rival que intente detener el reinado del nacido en Guadalajara es incierto y las intenciones de volver a ver al campeón en el ring en 2024 año están, pero las negociaciones parecen avanzar lentamente pensando en una posible contienda vs. David Benavídez o Terence Crawford.