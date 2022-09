Conoce la fecha, los horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO el duelo entre México vs. Perú desde el Estadio Rose Bowl por un Amistoso Internacional.

México vs. Perú, ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO el duelo por un Amistoso Internacional?

Llegó el momento de la presentación de uno de los conjuntos que integrarán la próxima Copa del Mundo, en este caso con México enfrentándose contra Perú dentro de un Amistoso Internacional. Dicho encuentro tendrá lugar este sábado 24 de septiembre desde el Estadio Rose Bowl a partir de las 20:00 hora CDMX. Descubre de qué manera puedes mirar el encuentro.

Iniciando con el cuadro de Concacaf, el "Tri" experimentará también un cruce contra Colombia para lo que serán las dos pruebas previas al Mundial de Qatar 2022, con confirmación posterior de la lista de convocados. Quienes poseen como entrenador al argentino Gerardo Martino vienen de perder por la mínima diferencia contra Paraguay, aunque dicho encuentro no fue en Fecha FIFA y, por ende, no pudieron utilizar sus habituales figuras.

Pasamos hacia el lado sudamericano, con un cuadro "Blanquirrojo" que inicia el nuevo proceso sabiendo que no podrán disputar el próximo Mundial, además de que Ricardo Gareca ya no es más el entrenador tras siete años exitosos de ciclo. Con la conducción técnica de Juan Reynoso, los peruanos no solamente afrontarán el presente duelo mencionado, sino que también chocarán contra El Salvador el martes 27.

+El último duelo entre Perú y México

México vs. Perú se llevará a cabo este sábado 24 de septiembre, desde las 20.00 horas de CDMX, en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles.

Horario por país

México: 20.00 horas

Perú: 20:00 horas

Guatemala: 19.00 horas

El Salvador: 19.00 horas

Trinidad y Tobago: 21.00 horas

Argentina: 22.00 horas

Brasil: 22.00 horas

Colombia: 20.00 horas

Canadá: 21.00 horas

Chile: 22.00 horas

Estados Unidos: 18.00 horas PT / 21.00 horas ET

¿Dónde ver el partido México vs. Perú por un Amistoso?

Canales de TV

México: TV Azteca Deportes, TUDN y Canal 5

Perú: Movistar Deportes y Movistar Play

Centroamérica: TUDN

Estados Unidos: FuboTV, TUDN y Univision