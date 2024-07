El Honda Center de Anaheim en California será el escenario donde Nate Díaz y Jorge Masvidal se desquiten con golpes lo que se vienen diciendo hace semanas y semanas. Las dos leyendas de la UFC pelearán en combate de boxeo de semipesados pautado a 10 rounds en lo que será uno de los eventos del año que nadie se querrá perder.



Se trata de dos luchadores que durante su vida dentro de las artes marciales mixtas dejaron un show atrás de otro siendo de esos protagonistas que lanzan golpes hasta el último momento sin importar como esté yendo la pelea hasta ese momento. Por eso, ver a estos dos en acción un terreno nuevo es una oportunidad para revivir viejas épocas y avivar nuevas.



Díaz y Masvidal ya se enfrentaron. Claro, una batalla entre estas dos figuras no podía quedar afuera del repertorio y el deseo de muchos se cumplió en 2019. Allí, resultó ganador Masvidal, quien es su momento lucía mejor deportivamente, después de que Diaz no pudiera seguir por un corte en uno de sus ojos. Hoy, la historia es distinta y este sábado 6 de julio se verán las caras una vez más.

Desde hace meses que se vienen lanzando palabras duras, se trata de dos luchadores que no eligen el silencio como una opción y desde ambos lados hubo fuego cruzado.

Masvidal tiene un record de 35 victorias y 17 derrotas, mientras que Diaz presenta 22 triunfos y 13 caídas. Se puede decir que todas y cada una de las luchas tuvieron emoción, por lo que no se espera algo distinto de la que se viene.

Masvidal venció a Nate Diaz cuando se vieron las caras en la UFC en el año 2019. (IMAGO)



En junio, hubo una conferencia de prensa de presentación en la que ambos se encontraron y la cosa se salió de control. Resulta que Díaz no quiso estar mucho tiempo ante los medios y cuando le pidieron que se acerque a Masvidal para hacer el típico careo, estuvo apenas unos segundos antes de que rival se pudiera acomodar. Lo que llevó al enojo de Jorge, quien soltó algunas palabras que fueron el desencadenante para el escándalo en el que miembros de ambos equipo comenzaron a lanzar golpes de todo tipo con los luchadores en el medio de la situación.

Dónde y cómo ver Masvidal vs. Diaz en VIVO

Para todos aquellos que deseen ver este combate deberán hacerlo por DAZN. La señal española será la encargada de llevar el espectáculo que empezará a las 19:00 de México.