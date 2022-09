Si hay que hacer un resumen de lo que fue Brasil 2014 y Rusia 2018 para la Selección mexicana, es indiscutible que uno de los mejores elementos ha sido Héctor Herrera en el mediocampo, logrando picos de rendimiento muy altos.

Sin embargo, los últimos tres años de su carrera ha sufrido para tener regularidad, por lo cual han surgido las críticas a su nivel, por lo cual a algunas voces ya no les agrada que participe en Qatar 2022.

El hoy mediocampista del Houston Dynamo comienza a reflexionar sobre su carrera internacional, dejando abierta la puerta a un retiro del Tri: “Lo principal es poder llegar de la mejor manera, y realizar un buen Mundial. Me ilusiona mucho y me veo y siento bien, en una madurez más importante dentro de mi carrera; eso como jugador te da confianza a ti mismo. Espero que personalmente me vaya bien, y colectivamente mejor; ya después del Mundial veremos si seguiremos o no”, dijo para TUDN.

Sin embargo, confesó que su prioridad es mantenerse en las convocatorias: “Yo encantado de seguir con la Selección, siempre he dicho que le daré lo mejor hasta que vea que puedo seguir aportando y seguir siendo importante. Y si no lo estoy, a lo mejor de atrás ayudar de alguna manera”.

Un guerrero de mil batallas

A lo largo de su extensa carrera, Herrera puede presumir que ya disputó dos Copas del Mundo, además de haber participado en la Copa Conferederaciones, Copa Oro, Copa América y giras por Europa, anotando diez goles y colocando quince asistencias. ¿Llegó el momento de decir adiós?