América sigue sumando minutos en la pretemporada de cara al Torneo Clausura 2023, donde los dirigidos por Fernando Ortiz esperan tener revancha luego del decepcionante desenlace que tuvo el equipo en el semestre pasado de la Liga MX.

Es por eso que los Azulcremas se toman muy en serio la Copa Sky, donde esperan consolidar la idea del Tano y llegar en óptimas condiciones a la reanudación del futbol mexicano, sin descuidar los temas pendientes en el mercado de pases.

Gran victoria contra Toluca en la Copa Sky

Las Águilas completaron una extraordinaria actuación contra Toluca, rival al que vencieron por 2-0 gracias a los goles de Cabecita Rodríguez y Brian Rodríguez. A pesar de la expulsión de Pedro Aquino, el equipo azulcrema nunca perdió el control del partido.

Ortiz se refirió a Luis Malagón

Aunque los rumores sitúan a Luis Malagón en el América, el Tano dejó en claro que todavía no hay nada cerrado y que hasta ahora son solo especulaciones. Además, destacó el buen nivel que ha mostrado Óscar Jiménez con el equipo azulcrema.

"Yo nunca di nombres de nada. Ustedes (medios de comunicación) ponen nombres que no he pronunciado. Lo dije la primera vez, hay un Plan B y C. Óscar (Jiménez) lo hace de maravilla, sabe lo que pienso de él y después se verá. Nombres van y vienen", dijo el DT.