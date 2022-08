Santiago Baños consideró que el América tiene el mejor plantel línea por línea mientras que Gerardo Martino apuntó que el llamado de Emilio a la selección mexicana no fue fortuito.

Cero y van seis, y este fin de semana, las Águilas del América buscarán su séptimo triunfo consecutivo en el torneo Apertura 2022 cuando reciban en la cancha del estadio Azteca a los Tigres en partido correspondiente a la decimosexta jornada. Será un duelo entre dos de los equipos más poderosos de la Liga MX.

Mientras en la Ciudad de México las Águilas del América preparan el partido contra los felinos universitarios, este miércoles 31 de agosto podría registrarse el debut de Emilio Lara con la selección mexicana, y con ello buscará ganarse un lugar en la convocatoria para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Gerardo Martino resalta valor de Emilio Lara

Este miércoles 31 de agosto, la selección mexicana enfrentará a la de Paraguay en partido amistoso en la cancha del estadio Mercedes Benz, de Atlanta, y podría darse el debut con el Tri del defensa americanista Emilio Lara de quien el seleccionador Gerardo Tata Martino hizo una aclararación: "En el caso de Emilio, hay cosas que no sé si saben o se olvidan de mencionar. Emilio venía de sparring desde hace dos o tres años. Lo hemos convocado a un partido como el de mañana cuando todavía no jugaba en primera. No es sorpresa lo que está produciendo en América hoy mismo".

Santiago Baños presume al plantel del América

Con la racha de seis triunfos consecutivos y la llegada de los refuerzos de ataque uruguayos Jonathan Rodríguez y Brian Rodríguez, la percepción que el americanismo tiene sobre el presidente deportivo Santiago Baños ha cambiado radicalmente. Tras sacudirse las críticas de las primeras jornadas del torneo, el dirigente azulcrema presume el plantel que tienen las Águilas en este torneo Apertura 2022. "Hoy el América con el regreso de Roger Martínez y la incorporación de Brian Rodríguez sin duda creo que somos el mejor o uno de los dos mejores planteles. Confío mucho en este plantel y creo que línea por línea estamos por encima del resto de los planteles", dijo Santiago Baños en entrevista para Fox Sports. "Estamos donde siempre debemos estar, lo hemos comentado, este equipo debe pelear los primeros cuatro lugares, pero hoy afortunadamente con la racha de las seis victorias estamos donde necesitamos estar y donde merecemos por el futbol que hemos hecho".