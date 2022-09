Luego de establecer su nuevo récord de victorias consecutivas en la Liga MX, el Club América quiere prolongar su buen momento y avanzar en la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2022 cuando enfrente a otro equipo en racha, como lo es Santos Laguna.

Los de Fernando Ortiz tienen prácticamente asegurado el boleto directo a la Liguilla, pero no se conforman con lo hecho hasta ahora. El América se niega a cederle la punta a Monterrey y el duelo contra los Guerreros puede hacer la diferencia en ese sentido.

¿Cuál es el récord de victorias consecutivas de la Liga MX?

Las Águilas suman nueve triunfos en fila, pero todavía no alcanzan el récord histórico en la Liga MX que comparten Cruz Azul (Guardianes 2021) y León (Apertura 2019). La Máquina y la Fiera llegaron a 12 partidos ganados de manera consecutiva, algo que podría conseguir el América si suma los tres puntos en los partidos restantes de la ronda regular del Apertura 2022.

Brian Rodríguez va por un puesto en el once inicial

A pesar de que llegó con la temporada en curso, Brian Rodríguez no se esconde y asegura que trabaja para ser titular en las Águilas. "Me gusta muchísimo (la presión), fue una de las cosas para venir a un club tan grande, si no me quedaba tranquilo en Estados Unidos... Va a ser muy difícil ser titular, ya lo sabía y el técnico me lo dijo, así que bueno, trabajando en el día a día se va a dar la oportunidad y la tengo que aprovechar", dijo en diálogo con TUDN.