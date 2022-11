América todavía tiene un par de semanas de vacaciones, pues la plantilla debe regresar a los entrenamientos el 28 de noviembre. Pero la directiva de las Águilas no ha descansado y ahora mismo trabaja en las posibles incorporaciones de cara al Torneo Clausura 2023.

La idea de los Azulcremas es cerrar la llegada de jugadores que encajen con lo que necesita Fernando Ortiz para su estilo de juego; sin embargo, el club tendría que facilitar la salida de algunos futbolistas antes de dar un paso al frente con posibles fichajes.

El mal momento de Marchesín

Agustín Marchesín es uno de los mejores porteros que ha pasado por el América e incluso se habló de su posible regreso a las Águilas, debido a que el club todavía no llega a un acuerdo para la renovación de Guillermo Ochoa. Sin embargo, el argentino no atraviesa un buen presente en el Celta de Vigo, equipo con el que ha mostrado un nivel preocupante al recibir nada menos que 26 goles en 13 partidos de La Liga.

Presidente de Independiente critica al América

Independiente adeuda 5.7 millones de dólares al América, por los traspasos de Cecilio Domínguez y Silvio Romero. La idea del Rojo es pagar en abonos por dos años y ante la negativa de las Águilas, Fabián Doman arremetió contra el club mexicano. "Al América no se le cumplieron planes de pagos, pero también hay que ser buen acreedor. Dudo mucho que alguna vez en mi vida vuelva a hacer algo con ellos, no me gustaron algunas formas y que se le falte el respeto a Independiente", dijo el presidente del equipo argentino al medio Muy Independiente.