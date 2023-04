Este fin de semana se disputará la Jornada 14 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Y uno de los encuentros que más expectativas despierta es el que enfrentará al Club América contra Rayados de Monterrey, el sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca.

Este duelo resulta importante debido a que los dirigidos por Víctor Vucetich ostentan el liderato en soledad, mientras que las Águilas se ubican en el cuarto lugar y pelean por el boleto directo para la Liguilla. En la previa, dieron que hablar declaraciones de una de las figuras de Coapa como es Alejandro Zendejas.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra La Pandilla, el atacante de la Selección de Estados Unidos fue consultado acerca de si Rayados es comparable con el América, y su respuesta fue más que elocuente. "Seguro que tienen un equipazo, jugadores de selección, muchos extranjeros, pero creo que este equipo es demasiado grande. Entonces para compararlo acá con nosotros, no sé...", disparó Alex.

Respecto a lo que puede ocurrir en el rectángulo de juego y la gran racha que arrastra la Pandilla, señaló: "No sabía que no habían perdido fuera de casa. Va a ser un partidazo. Yo creo que nosotros tenemos la obligación porque somos locales. Creo que va a ser un partidazo porque ellos vienen en un buen momento".

Por último, Zendejas no le quitó al América el traje de candidato a campeón, si no, todo lo contrario. "Estos ya son partidos de Liguilla, y como dices, nosotros sí estamos obligados al título. Yo no creo que haya cambiado mucho, seguimos enfocados en lo que queremos. Sí nos dolió la manera en que salimos en el torneo pasado y ante-pasado, y ojalá este torneo ya sea el bueno", concluyó.