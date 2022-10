Las Águilas del América, versión torneo Apertura 2022 de la Liga MX bajo el mando del director técnico argentino Fernando Ortiz tienen muy entusiasmada a los aficionados azulcremas y también a los grandes ídolos históricos del club como Carlos Reinoso y Cuauhtémoc Blanco.

De cara a las Semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX contra los Diablos Rojos del Toluca, Cuauhtémoc Blanco envió un mensaje de alerta a las Águilas del América. "Ojalá y se les dé (el campeonato), tienen una gran oportunidad, (pero) que no se confíen, el Toluca no es nada fácil, tienen muy buenos jugadores, tienen un entrenador con mucha experiencia (Ignacio Ambriz), es un viejo lobo de mar que sabe de liguillas".

Cuauhtémoc Blanco, actualmente gobernador del estado de Morelos, tiene una relación de amistad con Fernando Ortiz a quien reconoce su labor como director técnico de las Águilas dle América: "Andan bien, andan volando muy alto, esperemos que queden campeones. No hay que confiarse, hay que poner los pies sobre la tierra, yo le he dicho al Tano, porque he hablado con él, es un buen amigo, que lo más importante es que se alejen de la prensa, de si van a ser campeones, que trabajen por ellos mismos".

Sobre el panorama y el buen momento de las Águilas del América en esta Fase Final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Cuauhtémoc Blanco apuntó: "Es importante coronarlo con títulos, pero no hay que confiarse ante Toluca, Pachuca y Monterrey también están duros, veo favorito a Rayados, es una liguilla muy competitiva, unas semifinales muy buenas que lo vamos a disfrutar. Que hagan una muy buena liguilla y que la afición salga contenta".

Águilas de Leo Beenhakker contra América del Tano Ortiz

Respecto a la comparación del poder ofensivo que tenían las Águilas del América del director técnico Leo Beenhakker con el que tiene el equipo dirigido por Fernando Ortiz, Cuauhtémoc Blanco apuntó: "Sabía que iban a comparar este América con el de Kalusha (Bwalya) y (Françoise Omam) Biyik, aunque a mí me gustaba más donde yo jugaba, porque se veía un equipo más sólido, que en cualquier momento con los africanos podías hacer gol, pero el America hoy por hoy está jugando muy bien. Todos en su época, ahorita me está gustando mucho el América, el Tano agarró la humildad que siempre ha tenido con los jugadores".